Ostacolo ingaggio ma Giuntoli non esita: lo rivuole alla Juve

Il Football director della Juventus Cristiano Giuntoli non ha dubbi: vuole un centrocampista per gennaio e ha messo gli occhi su un ex del Napoli

La Juventus ha fatto i conti con problemi di diversa natura che hanno falcidiato il centrocampo di Allegri. Prima la squalifica di Paul Pogba, sul quale i bianconeri stavano faticosamente provando a puntare, e poi lo stop – sempre per squalifica – a Nicolò Fagioli per il caso scommesse.

L’allenatore si è ritrovato senza due alternative importanti. In più resta il pericolo degli infortuni, con quello recente di McKennie con la nazionale statunitense. Elementi che rendono sufficiente e doveroso l’intervento sul mercato della società bianconera.

Già da tempo Cristiano Giuntoli si sta guardando intorno, in particolare da quando Pogba è stato fermato per il doping. L’idea è di prendere un centrocampista di qualità, che possa giocare almeno in due ruoli. Anche perché Rabiot non sta brillando, e più volte Allegri ha sottolineato l’importanza di avere risorse in mezzo al campo.

Giuntoli avrebbe individuato nell’ex Napoli Fabian Ruiz l’uomo giusto. Del resto fu proprio lui a portarlo a Napoli, prelevandolo dal Betis e facendo pagare a De Laurentiis una clausola di 30 milioni di euro. Poi, la scorsa estate, il giocatore è stato ceduto al Paris Saint Germain per una cifra di poco inferiore, circa 25 milioni.

Juventus, idea Fabian Ruiz del Psg: ecco gli ostacoli

Ovviamente è scattata la plusvalenza, in quanto lo spagnolo era stato acquistato due anni prima. Nel Paris Saint Germain Fabian ha faticato a trovare un posto da titolare, sia con Galtier nella scorsa stagione che in questa con Luis Enrique. Eppure, quando è chiamato in causa riesce a dare il suo contributo e a dimostrare le sue qualità.

Per Giuntoli è un perfetto profilo per il mercato di gennaio, ossia un giocatore che ha trovato poco spazio e ha voglia di rilanciarsi. Il problema è l’ingaggio: la Juventus deve contenere i costi e lo spagnolo guadagna oltre 5 milioni di euro a stagione.

Troppi per i bianconeri, che però possono approfittare di una formula vantaggiosa sfruttando la sola metà di stagione e soprattutto una cessione con un prestito oneroso.

Giuntoli potrebbe proporre una cessione temporanea con diritto di riscatto, e almeno per questi sei mesi un sostanzioso contributo all’ingaggio da parte dei francesi.

Se poi la Juventus dovesse riscattarlo in estate, allora si potrà lavorare a un contratto ex novo con una durata lunga ma cifre inferiori rispetto a quelle attuali. Da capire le intenzioni del Psg, mentre il calciatore potrebbe essere interessato al trasferimento e al ritorno in Italia.