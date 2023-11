Roma e Napoli, senti l’agente: “È un predestinato”

Il tecnico è nel mirino dei due club da diverso tempo, e le parole dell’agente non lasciano spazio all’interpretazione

Il Napoli e la Roma sono unite da un destino comune, quello di iniziare un nuovo ciclo la prossima estate. Il club azzurro, esonerato Garcia, ha deciso puntare su Walter Mazzarri per traghettare la squadra fino a giugno, quando poi affiderà la panchina ad un allenatore emergente. Allo stesso tempo, il club capitolino e José Mourinho si diranno addio alla scadenza del contratto, prevista alla fine della stagione corrente.

Entrambe le società hanno già iniziato a sondare diversi allenatori per rilanciare i rispettivi progetti, fissando un nome in cima alla lista: Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna.

L’italo-brasiliano è ritenuto – a giusta ragione – uno dei profili più interessanti del panorama internazionale, e sembrerebbe pronto a fare il salto di qualità. Ne è convinto anche il suo agente, Alessandro Canovi, che nei giorni scorsi ha affrontato il tema futuro nel corso di un’intervista.

Napoli e Roma su Thiago Motta: le parole dell’agente sono chiare

“Posso dire che lui una persona metodica, attenta ai dettagli che ama il suo lavoro, infatti aveva già scelto di fare l’allenatore quando ancora giocava al PSG. È una persona seria, coerente. Sa come conquistarsi la fiducia della piazza“, ha detto Canovi in una chiacchierata concessa ai microfoni di Tv Play. Poi si è soffermato sui rumors riguardanti un possibile approdo di Thiago Motta in un club di livello superiore a quello rossoblù.

“Futuro? Ora è concentrato su quello che sta facendo col Bologna. Perché per lui non contano solo le partite, pensa molto ad ogni allenamento, ogni dettaglio è fondamentale per arrivare nelle migliori condizioni alla domenica”, ha sottolineato Canovi decidendo di non sbottonarsi sull’argomento.

Decisione confermata quando i colleghi di Tv Play hanno cercato di incalzarlo. “Quando abbiamo fatto l’ultimo contratto col PSG, si parlava già di predestinatoad arrivare alla panchina dei parigini, ma poi ha allenato Genoa, Spezia e Bologna, quindi meglio non sognare troppo. In estate non è successo nulla di serio, non voleva lasciare il Bologna e voleva continuare il percorso iniziato l’anno scorso”, ha ribadito Canovi. Quest’ultimo, tuttavia, non ha escluso che il suo assistito possa fare una scelta diversa nel giro dei prossimi mesi. Napoli e Roma farebbero bene a seguirlo ancora.