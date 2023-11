Assalto biancazzurro: addio Juve

Un nome di rilievo che necessita di un rilancio e che potrebbe dare tantissimo viene accostato alla Juve, ma c’è una concorrenza molto forte per i bianconeri

La Juve è sempre attiva sul calciomercato ed in alcune situazioni si trova anche a dovere duellare con il Napoli. Anche se contatti diretti tra la società torinese ed il club attuale detentore del titolo di campione d’Italia non ce ne sono più ormai dal famigerato affare Higuain datato estate 2016. Di acqua sotto ai ponti ne è passata da allora.

Cristiano Giuntoli, che a Napoli ha svolto un lavoro eccellente, avrebbe segnato nella propria agenda il nome di un profilo molto interessante.

Si tratta di un elemento che gioca ad alti livelli da otto anni e che ha militato nell’Atletico Madrid per diverso tempo, prima di passare all’Arsenal, per quello che è un profilo capace di fornire esperienza a livello internazionale e spessore nel reparto centrale del campo.

Il nome prescelto dalla Juve è quello di Thomas Partey, trentenne nazionale ghanese, di ruolo mediano. Alto 1,85 metri, Partey era partito titolare in questa stagione tra le fila dei Gunners prima di subire uno stop fisico importante.

Napoli-Partey e la concorrenza alla Juve: ecco la verità

Un infortunio all’inguine ha tenuto il frangiflutti africano lontano dal rettangolo di gioco per un mese abbondante, e come se non bastasse poco dopo Partey ha dovuto fare i conti con un altro contrattempo di natura fisica, questa volta alla coscia.

Il centrocampista incontrista dell’Arsenal si è fatto male una settimana fa in occasione della sfida di Premier League contro il Burnley. Ci sono però due fattori che giocano contro questo presunto proposito della Juventus di voler portare il ghanese in Serie A. Uno è il contratto, che scade a giugno 2025, per quanto questo ostacolo potrebbe essere comunque superabile.

Il problema più grosso semmai è rappresentato dallo stipendio di 10,4 milioni di euro all’anno percepito da Partey. Cifra che comunque non spaventa la Real Sociedad, attuale rivale dell’Inter in Champions League e che vorrebbe portare nei Paesi Baschi il giocatore nonostante i problemi fisici.

Scendendo a compromessi l’Arsenal si potrebbe liberare di un ingaggio pesante per un elemento che non sta offrendo le necessarie garanzie dal punto di vista fisico. Nonostante un cartellino valutato ben 35 milioni di euro gli inglesi potrebbero cedere il loro elemento anche a molto meno se non addirittura in prestito già a gennaio. Va detto che Partey invece non è mai entrato nei radar del Napoli.