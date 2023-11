Dal Napoli alla Juventus: Giuntoli lo porta a gennaio

Dopo aver vinto lo Scudetto con il Napoli, l’ex ds azzurro potrebbe portare alla Juve un ex giocatore della squadra Campione d’Italia

Il Napoli è arrivato alla sosta di novembre con l’avvicendamento in panchina tra Rudi Garcia e Walter Mazzarri. Dopo il bruttissimo ko rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona nell’ultimo turno di campionato contro l’Empoli, infatti, Aurelio De Laurentiis ha deciso di cambiare il proprio allenatore.

Rudi Garcia, di fatto, non è mai entrato in sintonia sia con i calciatori che con i propri calciatori. Tuttavia, al netto di tante sue decisioni veramente inconcepibili, gli errori più grandi di questo primo scorcio di stagione deludente da parte del Napoli sono del tecnico francese ma dello stesso Aurelio De Laurentiis.

Il presidente partenopeo, di fatto, ha sottovalutato gli addii di due assoluti protagonisti dello storico trionfo dell’anno scorso, ovvero Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

Se il primo ha costruito una macchina perfetta, il secondo era fondamentale per legare i rapporti tra calciatori, tecnico e lo stesso Aurelio De Laurentiis. Il direttore sportivo dello Scudetto è ora alla Juve e potrebbe portare in bianconero proprio un ex giocatore del Napoli.

Mercato Juve, Cristiano Giuntoli al lavoro per prendere Fabian Ruiz del PSG: gli ultimi aggiornamenti

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Cristiano Giuntoli è lavoro per cercare di regalare Fabian Ruiz ad Allegri. L’idea della dirigenza della Juventus, di fatto, è quella di prendere una mezzala che porti alla squadra allenata dal tecnico toscano sia qualità che gol segnati.

La Juve, di fatto, potrebbe sfruttare la poca continuità nel giocare di Fabian Ruiz con la maglia del PSG. L’ex giocatore del Napoli, portato sotto l’ombra del Vesuvio proprio da Cristiano Giuntoli nell’estate del 2018, non sta giocando spesso con Luis Enrique. Lo spagnolo è stato solo 5 volte titolare nelle sue 12 presenze totali di quest’anno coi parigini.

La trattativa per l’ex azzurro è sicuramente difficile, visto il poco budget a disposizione di Cristiano Giuntoli, ma la Juve potrebbe cercare di strappare al PSG un prestito con obbligo di riscatto.

Nella lista del dirigente e di Giovanni Manna, ovviamente, ci sono anche altri nomi: da Kalvin Phillips (oggi in pole) del Manchester City e Hojbjerg del Tottenham, passando a Thomas Partey dell’Arsenal, a Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.