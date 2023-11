Elena Santarelli irresistibile: Instagram in tilt

Elena Santarelli si è resa protagonista di un altro scatto particolarmente sensuale pubblicato sul proprio profilo Instagram. Visione super

Sembra che per Elena Santarelli il tempo si sia fermato. L’attrice nata a Latina nel 1981 ha raggiunto la soglia dei 42 anni di età lo scorso 18 agosto, eppure tutt’ora rappresenta una delle donne più belle e affascinanti in circolazione. E a distanza di anni dal giorno in cui si sono conosciuti, prosegue a gonfie vele la relazione tra l’ex modella e Bernardo Corradi.

Per la coppia in argomento, però, non è stato tutto rosa e fiori. Il riferimento, in tal senso, è soprattutto al figlio Giacomo, il quale ha dovuto affrontare un tumore maligno al cervello. Il sostegno economico e psicologico dei genitori, neanche a dirlo, non è mai mancato e alla fine il piccolo Giacomo è riuscito a vincere questa battaglia molto importante.

Lo scorso giugno Jack, così lo chiama la madre, ha anche superato gli esami di terza media, rendendo fieri mamma Elena e papà Bernardo. È sempre difficile accettare una simile malattia e trovare le forze per combatterla. Ma quando si esce finalmente dal tunnel, la soddisfazione è doppia.

La Santarelli, dal canto suo, continua a prendersi cura del suo corpo a dir poco mozzafiato, a maggior ragione dopo quello che è accaduto al figlio. D’altronde, condurre uno stile di vita sano è l’ideale per prevenire malattie e proteggere lo stato di salute.

Ovviamente ha un ruolo assai significativo anche l’alimentazione, oltre all’attività fisica. Più l’età avanza e più diventa opportuno non sottovalutare questi dettagli. Ad esempio, Santarelli è appassionata di broccoletti, cicoria e tutte le verdure dal sapore amaro. Di recente, su Instagram lady Corradi ha fatto vedere ai suoi numerosi fans un suo pranzo tipico.

Elena Santarelli, look pazzesco a Roma: fan in delirio per lady Corradi

Nel piatto c’erano broccoletti, appunto, ripassati in padella con aglio, olio e peperoncino. Aggiungiamo petto di pollo e pane tostato con sopra un po’ di olio extravergine d’oliva. Questo tipo di alimentazione nel caso di Elena Santarelli funzione alla grande e il suo fisico pazzesco ne è la testimonianza.

Ma la showgirl di Latina, ovviamente, non posta soltanto ciò che mangia su Instagram, anzi. La moglie di Corradi è solita condividere con i propri followers, ne conta ben 1,8 milioni, degli scatti che esaltano la sua bellezza decisamente fuori dal comune.

Qualche giorno fa, per dire, ha postato un’immagine dove indossa una giacca e un pantalone entrambi bianchi. Inoltre, sotto alla giacca c’è soltanto un reggiseno, quindi l’addome è scoperto. Elena si trovava presso la famosa Galleria Colonna, situata in quel di Roma. Uno scenario molto suggestivo, reso piccante dalla presenza della Santarelli. Semplicemente magnifica.