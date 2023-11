Il Milan è battuto: colpo galattico per il Napoli

Il club campione d’Italia punta forte il giocatore del Real Madrid. Presto potrebbe già essere all’ombra del Vesuvio

Una delle principali note dolenti in questo inizio di stagione negativo del Napoli è la scarso rendimento della difesa. Dopo l’addio di Kim, la retroguardia azzurra ha perso certezze finendo per farsi cogliere impreparata in diverse occasioni. La sensazione è che manchi una figura che possa ridare al reparto la solidità mostrata fino a qualche mese fa.

Considerato che è molto difficile trovare un giocatore con le stesse qualità del coreano, il Napoli ha iniziato a valutare l’idea di affidarsi ad un profilo di grande spessore internazionale.

Sul taccuino dei vertici azzurri sono già finiti diversi nomi, su tutti quello di un difensore attualmente in forza al Real Madrid: Nacho Fernandez, 33enne spagnolo.

Il classe ’90 è legato praticamente da sempre alla società madrilena, avendo cominciato a muovere i suoi primi passi nel calcio indossando la maglia del Castilla e poi proseguito la carriera da attore protagonista della prima squadra. Nel corso della sua esperienza nella capitale iberica, ha vinto finora 5 Champions League, 6 Mondiali per club, 3 campionati spagnoli, 6 coppe nazionali (tra coppa del Re e Supercoppa) e 4 Supercoppa Uefa.

Napoli, occhi su Nacho Fernandez: le ultime di mercato

Nacho rappresenta insomma uno di quei profili che potrebbero dare un grosso contributo al Napoli in termini di esperienza e mentalità. Un po’ come fu per Raul Albiol e José Maria Callejon.

La voce di un possibile approdo di Nacho Fernandez nel capoluogo campano ha iniziato a farsi insistente nelle ultime ore. Anche perché è emerso un dettaglio di cruciale importanza: lo spagnolo, in scadenza a giugno 2024, non rinnoverà il suo contratto con il Real e tra circa un mese sarà libero di firmare col miglior offerente.

A riferirlo sono i colleghi di Fichajes.net, che allo stesso tempo hanno definito il Napoli “molto attento alla situazione” del calciatore. Aggiungiamo noi che, dato l’infortunio di Mario Rui e la poco consistenza di Zanoli, non è da escludere un tentativo di De Laurentiis per prenderlo già a gennaio.

Nacho, infatti, nasce come difensore centrale ma può benissimo essere schierato sia come terzino destro sia come terzino sinistro. Sulle sue tracce c’è anche il Milan, tuttavia il Napoli sembrerebbe in vantaggio, tanto che i rossoneri non vengono mai citati dal portale iberico.

