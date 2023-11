Napoli, colpo Real gratis: si può fare

Dopo averlo visto all’opera in Napoli Real Madrid di Champions League, il club di Aurelio De Laurentiis si è convinto a puntare tutto su uno dei Galacticos

Se in Champions League rappresenta una sfida tutta da giocare in campo e da godere per noi appassionati di calcio, Real Madrid-Napoli può rappresentare invece per il club azzurro un modo per cercare di piazzare quello che sarebbe un grande colpo di calciomercato.

Il direttore sportivo Mauro Meluso infatti sarebbe all’opera per cercare di accaparrarsi la firma di un elemento moto importante attualmente in forza ai Galacticos.

Questo calciatore è molto considerato da Carlo Ancelotti ma il suo contratto con il club spagnolo scadrà ufficialmente il 30 giugno 2024. E di rinnovo non se ne sta parlando.

Ciò vuol dire che potrebbe concretizzarsi un asse Napoli-Real tale da portare il giocatore in questione all’ombra del Vesuvio. E per essere uno dei titolari indiscussi della formazione che affronterà la prossima stagione.

Il discorso non è per nulla prematuro, perché quando c’è la possibilità di potere ingaggiare un top player a parametro zero, è fondamentale muoversi in anticipo.

Napoli Real, chi è il “galactico” seguito nel calciomercato

Il Real Madrid ha iniziato quest’anno un processo di rinnovamento totale del proprio organico, volto ad un ringiovanimento generale. Sono andati via nel corso dell’estate gli “anziani” Benzema (quasi 36 anni) e Mariano Diaz (30) mentre era stato svincolato Eden Hazard (32) poi ritiratosi ufficialmente dal calcio poche settimane fa. Questo trend proseguirà nel corso del 204, con gli spagnoli che sicuramente non rinnoveranno il contratto all’esperto Luka Modric.

Non è lui però che il Napoli starebbe seguendo, bensì il forte difensore Nacho Fernandez. Lui è un elemento bravissimo a giocare in qualsiasi ruolo della retroguardia, sia nelle diverse posizioni da centrale che come terzino indifferentemente a destra ed a sinistra.

Nacho Fernandez ha 33 anni e nonostante ciò è al top della forma ed all’apice della carriera. In questa stagione ha giocato spesso, prendendo anche i gradi di capitano in diverse circostanze, tra le quali Napoli Real Madrid della fase a gironi di Champions League.

Chi è Nacho Fernandez, esperienza e qualità

Nacho Fernandez in totale conta più di 330 presenze con la maglia del Real dal 2013 ad oggi e 24 convocazioni con la Spagna, nonostante da qualche anno sia uscito dal giro dei convocati. A parametro zero e con uno stipendio netto di 4,1 milioni di euro che rientra in quelli che sono i parametri del Napoli, il difensore spagnolo sembra decisamente raggiungibile, specie con un contratto pluriennale.

Anche se sarà certamente decisiva per la buona riuscita dell’affare un piazzamento alla prossima edizione della Champions League, che tra l’altro sarà anche quella nella quale farà il proprio debutto il nuovo formato.