Nazionale, prezzi alle stelle: la nuova maglia azzurra in vendita da marzo

Come sarà e quanto costerà la divisa 2024 dell’Italia concepita in vista di Euro 2024. L’aspetto ed il prezzo e quando verrà svelata

La nuova maglia dell’Italia è stata “leakata” nel corso delle scorse ore, con alcuni scatti usciti allo scoperto e finiti sul web. La divisa ufficiale della Nazionale dovrebbe fare il proprio debutto in primavera, a marzo 2024, in concomitanza con quella che sarà la sosta della Serie A che da tradizione ha luogo in calendario proprio nella seconda metà del terzo mese dell’anno.

Per allora quindi dovremo vedere la nuova maglia dell’Italia, che non a caso conoscerà questo restyiling anche per motivi di marketing. Infatti ci si augura che la banda allenata da Luciano Spalletti possa riuscire a strappare il pass per gli Europei che si svolgeranno in Germania nel corso della prossima estate. In caso di missione compiuta poi l’Italia approderà a Berlino da campione in carica, dopo la finale vinta a Wembley ai calci di rigore nel luglio del 2021.

Nuova maglia dell’Italia, come sarà

Dal portale Footy Headlines giungono alcuni scatti che mostrano quelli che sono i nuovi dettagli che andranno a caratterizzare la divisa azzurra. Il fornitore tecnico continuerà ad essere Adidas, con cui la collaborazione è cominciata a gennaio del 2023 e che ha sostituito Puma. Quest’ultima ha contraddistinto il lungo periodo compreso tra il 2004 ed il 2022 vestendo l’Italia nel trionfo di Wembley.

Ed in quello dei Mondiali del 2006 oltre che nei grandi flop rappresentati dalla Coppa del Mondo del 2010 e del 2014 (in entrambe le occasioni la Nazionale uscì alla fase a gironi). Ed anche dalle mancate qualificazioni alle edizioni del 2018 e del 2022. A quanto pare la nuova maglia presenterà le classiche tre strisce di Adidas sulle spalle con una colorazione tutta tricolore. C’è poi una striscia in bianco sui fianchi.

Quanto costerà la nuova maglia

Per quanto riguarda il prezzo già è possibile immaginare che un singolo capo dovrebbe costare almeno sui cento euro. Ormai non è più come una decina di anni fa, quando il prezzo per una maglia ufficiale anche dotata di patch, toppe e stemmi ufficiali e numeri e font originali poteva essere incluso in circa 70 euro. Con il passare degli anni il range è andato aumentando. Basti pensare alle divise ufficiale del Napoli che, in tutte quante le sue versioni originali, raggiungono persino i 130 euro di costo.