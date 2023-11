Serie A choc: vogliono subito il bomber!

Brutto colpo per una big di Serie A: un top club fa sul serio e vuole portare a casa il bomber già a gennaio

La Serie A rischia di perdere uno dei suoi pochi top player. Resistere alle super offerte provenienti dai ricchissimi club europei o sauditi sta diventando sempre più difficile per le nostre squadre. Troppa la differenza, a livello economico, tra le nostre big e quelle soprattutto di Premier, oltre che della Saudi Pro League. Ed è per questo che anche nella prossima sessione invernale di calciomercato un grande protagonista del nostro campionato potrebbe già partire.

I bomber di livello internazionali presenti in Serie A si contano sulle dita di una mano: Lautaro Martinez, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku, forse Olivier Giroud, anche se ormai in là con l’età. Punto.

Di centravanti in grado di fare sicuramente la differenza anche negli altri top club non ce ne sono nel nostro campionato, ed è per questo che rischiare di perdere uno di questi protagonisti può diventare un brutto colpo a livello d’immagine per il campionato italiano.

Se Lautaro sta però discutendo il rinnovo ed è vicinissimo a un nuovo accordo con l’Inter, Lukaku è legato alla Roma almeno fino fine stagione, come Olivier Giroud al Milan. I due centravanti seriamente a rischio per gennaio sono quindi Vlahovic e Osimhen.

Due bomber che presto potrebbero essere lusingati da super offerte provenienti dalla Premier. Proposte a cui sarà davvero difficile dire ‘no’.

A ‘blindare’ per il momento il centravanti serbo a Torino sono soprattutto i suoi continui problemi fisici. Problemi in parte condivisi anche con Osimhen, che però quando è sceso in campo in questa stagione ha dimostrato di essere ancora un centravanti potenzialmente una spanna sopra tutti gli altri.

Serie A, che rischio: Osimhen può lasciare l’Italia già a gennaio

Se a questo si aggiungono le difficoltà per arrivare al chiacchieratissimo rinnovo con il Napoli, e la clamorosa rottura delle scorse settimane causata dallo scandalo TikTok, è chiaro che il bomber nigeriano può diventare davvero il grande obiettivo di mercato per tanti top club europei già dal prossimo gennaio. E a quanto sembra uno in particolare sarebbe pronto a fare follie per poterlo avere fin da subito.

Più che il Chelsea o il Manchester United, alle prese in questo momento con ben altri problemi, ad approfittare della stasi sul rinnovo tra Victor e il Napoli potrebbe essere il Liverpool.

Osimhen piace moltissimo a Klopp fin dalla scorsa stagione, e a quanto riporta il portale spagnolo Todofichajes potrebbe diventare il vero grande obiettivo per la sessione invernale di mercato.

Pur di averlo, il manager tedesco sarebbe pronto a offrire al Napoli non meno di 120 milioni, attuale valore di mercato del nigeriano. Un’offerta inferiore alle richieste estive di De Laurentiis, ma che potrebbe trasformarsi in manna dal cielo per il patron azzurro, considerando che senza rinnovo in estate il club sarebbe costretto a ‘svendere’ Osimhen anche per meno di 100 milioni, per non rischiare di perderlo nell’estate del 2025 a parametro zero.