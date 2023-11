“Vuole andarsene in prestito”: De Laurentiis incredulo, colpo di teatro

È stato il sogno del mercato estivo del Napoli, ma alla fine è andato a giocare in Arabia. E ora, dopo pochi mesi potrebbe di nuovo cambiare squadra

Il Napoli lo ha seguito a lungo in estate, e i tifosi aspettavano soltanto l’annuncio. Era lui il sogno per rinforzare il centrocampo, un vero e proprio talento che era emerso in Spagna e che si stava affacciando anche al calcio europeo. Servivano 40 milioni per portarsi Gabri Veiga a casa, e De Laurentiis sembrava a un passo da questo importante colpo.

Tante le voci su una cessione di Zielinski in Arabia Saudita e l’arrivo dello spagnolo per sostituirlo. Sembrava tutto fatto, ma alla fine la trattativa è andata prima per le lunghe, poi è naufragata definitivamente.

Quando i tifosi azzurri si chiedevano perché il presidente del Napoli non affondava il colpo, si parlò di Gabri Veiga vicinissimo all’Arabia Saudita. E infatti a prenderlo fu l’Al Ahli, che chiuse la trattativa in poche ore e addirittura arrivarono prese in giro nei confronti del Napoli per il colpo in entrata sfumata.

Addirittura, la squadra araba lo prese pagando una cifra inferiore a quella della clausola, mentre al giocatore andò in tasca un contratto milionario. Comprensibile la grande delusione dei tifosi del Napoli, che volevano il colpo di mercato, ma si sono dovuti “accontentare” della conferma di Piotr Zielinski, che invece l’Arabia l’ha rifiutata. Poco male, perché il polacco – relativamente ai problemi della squadra – sta facendo un’ottima stagione.

Incredibile Gabri Veiga: può lasciare l’Arabia dopo soli sei mesi

Ma chi pensava che doveva semplicemente dimenticarsi di Gabri Veiga, in questi giorni ha ricevuto un’amara sorpresa. Già si parla di un possibile addio del centrocampista spagnolo alla sua nuova squadra. L’Al Ahli – secondo l’agenzia di stampa EFE – potrebbe già perdere il suo gioiello dopo appena sei mesi. Questo perché il ragazzo sta pagando caro il difficile ambientamento. Per lui solo un gol e tante difficoltà, senza dimenticare alcuni problemi fisici. A quanto pare, Gabri Veiga vorrebbe andare via, in quanto ha nostalgia della Spagna e del calcio europeo.

In particolare, il calciatore vorrebbe tornare nella sua squadra di provenienza, il Celta Vigo. Ecco perché si parla di una trattativa imbastita per il prestito: la squadra di Benitez annaspa in classifica e rischia la retrocessione.

Il ritorno del centrocampista sarebbe sicuramente utile, ma non sarà facile riprenderlo in prestito. Deciderà l’Al Ahli, che se non vorrà veder smontare il suo investimento potrebbe accontentare il ragazzo. Tagliato fuori il Napoli, visto che non ci sono i presupposti per un trasferimento in Italia, eppure questa vicenda lascia spiazzato De Laurentiis e i tifosi partenopei.