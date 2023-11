Colpo alla Higuain, De Laurentiis scatenato: Napoli, che acquisto

Super colpo per il Napoli di De Laurentiis: il presidente partenopeo si scatena, può arrivare come Higuain

L’operazione nostalgia continua per il Napoli di De Laurentiis. Dopo aver riportato a casa Walter Mazzarri, chiamato a rimettere la barca azzurra sulla retta traiettoria, dopo il quasi naufragio causato da Rudi Garcia, il presidente azzurro studia un altro super colpo in grado di infiammare la fiamma. E ancora una volta guarda al passato, cercando di imitare se stesso nello storico affare Higuain.

Nella trattativa con il Real per portare all’ombra del Vesuvio il bomber argentino, De Laurentiis fu decisivo. Fu infatti proprio il patron a fiutare l’affare e a regalare alla piazza quello che rimane probabilmente il colpo di calciomercato, dal punto di vista mediatico, più importante della sua gestione.

E in questo momento di ritorno al futuro per il suo Napoli, a quanto pare il presidente partenopeo vorrebbe prendere spunto da se stesso per regalare ai tifosi un altro colpo mediaticamente di grande impatto, un giocatore in grado di riaccendere l’entusiasmo dopo le difficoltà di questi mesi post scudetto.

Non è tanto a un nuovo bomber del livello di Higuain che stuzzica le fantasie di De Laurentiis, anche perché oggi centravanti di quel livello non costerebbero certo 40 milioni. Il presidente guarda però ancora una volta in casa Real, e sarebbe pronto ad approfittare, a quanto pare, della scadenza di un contratto di un pilastro delle merengue.

Napoli, De Laurentiis studia il colpo Real: può arrivare a giugno

Secondo il portale spagnolo todofichajes, tra le tante pretendenti al difensore Nacho Fernández, attuale capitano della squadra di Ancelotti, ci sarebbe anche il club campione d’Italia.

L’esperto difensore centrale classe 1990, apprezzato per la sua duttilità, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, e sembrerebbe ormai destinato a lasciare il Real. La dirigenza madridista in questo momento sta infatti attuando una politica che non prevede rinnovi a lungo termine a giocatori over 30.

Nacho, dal canto suo, non si accontenterebbe però di un rinnovo annuale e starebbe cercando a quanto sembra un club in grado di offrirgli un contratto pluriennale, oltre che maggiori possibilità di giocare titolare per buona parte della stagione.

Due garanzie che il club di De Laurentiis sarebbe pronto a offrirgli, per puntellare il reparto arretrato con un giocatore in grado, da un certo punto di vista, di ripercorrere le orme di Raul Albiol.

Al momento resta comunque solo un’indiscrezione giornalistica. E a dirla tutta le possibilità che possa tradursi in realtà non sono poi così elevate, considerando che il patron azzurro ha abituato i tifosi partenopei a non aspettarsi grandi nomi dal mercato, soprattutto a scadenza di contratto, preferendo investire anche somme importanti sui cartellini di giocatori che abbiano però un futuro importante davanti a sé, e non solo un glorioso passato.