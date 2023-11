Da guardare con cautela: Jovana, vestito trasparente

La splendida consorte dell’ex attaccante di Lazio e Chievo Verona non si smentisce mai: vestito trasparente manda tutti in tilt

Jovana è apprezzata e conosciuta a livello internazionale, di sicuro i fan invidieranno il suo marito Filip Djordjevic, ex attaccante di Nantes, Lazio e Chievo Verona che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo nel 2021.

L’ex centravanti serbo si sta godendo alla grande la crescita esponenziale di sua moglie Jovana, considerata una delle modelle più belle di Serbia e dell’Est Europa.

Difficile dire il contrario: quando parliamo di Jovana facciamo riferimento a un dono della natura, a una donna straordinariamente affascinante e che migliora di giorno in giorno. Come il migliore dei vini.

Jovana Djordjevic è una modella richiesta dai migliori brand e ogni tanto torna in Italia perché nel nostro Paese ha trovato la notorietà che cercava da tempo.

Su Instagram continua a stupire tutti, fan italiani compresi, con i suoi scatti da supermodella.

Nata in Serbia trentadue anni fa, in un periodo tutt’altro che felice per la Penisola Balcanica in generale, Jovana Djordjevic (all’anagrafe Jovana Svonja) ha stupito sempre tutti per la sua immane bellezza. A 18 anni era già considerata una delle migliori modelle di tutta la Serbia e non ebbe difficoltà a trovare lavoro: tutti facevano a gara per averla come testimonial!

Jovana Djordjevic, in nero non ha rivali

La bellezza di Jovana l’ha resa nota nel suo paese, tanto che da giovanissima poteva vantare già il titolo di ‘Miss Fashion Tv per l’Europa sud-orientale’. Un riconoscimento importante per lei che da lì in poi ha spiccato il volo anche in altri lidi europei.

La sua vita cambia quando conosce il calciatore Filip Djordjevic, da cui ha avuto due splendidi figli e con cui ha vissuto sia in Francia che in Italia (a Roma precisamente). Nel 2014 i due sono convolati in nozze esaudendo il sogno di una vita.

Jovana in Italia è nota anche per aver partecipato a una serie di reality show che ne hanno intuito subito la bellezza e il fascino. Ha partecipato, con discreto successo, all”Isola dei Famosi 2022′, programma che tuttavia ha abbandonato per problemi di salute (niente di grave, per fortuna).

Su Instagram conta ben 366mila followers che non si perdono uno scatto: in uno degli ultimi da lei pubblicati si è presentata con un abito nero e trasparente e che non lascia molto spazio all’immaginazione.