Eleonora Boi, scollatura provocante: zoom inevitabile

Eleonora Boi stuzzica i suoi fan con una scollatura molto provocante in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram: restano tutti a bocca aperta

La bellezza di Eleonora Boi continua a fare il giro del mondo e lasciando di volta in volta di stucco i fan che regolarmente la seguono nella sua vita professionale e sui social.

Le cose vanno a gonfie vele per la conduttrice, soprattutto nel privato. L’amore con il cestista Danilo Gallinari si è coronato in un bellissimo matrimonio in Sardegna, sua terra di origine, la scorsa estate e poi la coppia ha visto nascere anche il secondo figlio, dopo la piccola Anastasia. La felicità della meravigliosa giornalista sportiva sprizza in ogni attività che posta sui social. I suoi occhioni celesti e il sorriso sincero la accompagnano costantemente in ogni sua avventura, ma non le impediscono di realizzare i suoi obiettivi. Nel corso del tempo l’abbiamo vista in molte vesti: conduttrice, modella e semplicemente mamma, ma sempre con la stessa aurea di successo che la attrae e, viceversa, da cui viene attratta. Ora che è arrivata alla maturità privata, non smette comunque di stuzzicare tutti i suoi follower con qualche scatto provocante, in cui in realtà mostra degli outfit molto apprezzati o le sue attività quotidiane. Anche nelle ultime ore non è andata diversamente.

Eleonora Boi tutta in nero: i fan restano a bocca aperta

Il venerdì 17, diciamolo chiaramente, abbiamo tutti un po’ più di paura nel mettere un piede fuori di casa, soprattutto i più superstiziosi.

La bella ragazza sarda, però, smorza le ansie e calamita le attenzioni totali dei suoi follower che la sommergono di like su Instagram. Sono più di 8mila in meno di un giorno e il motivo è molto chiaro: nell’unica foto pubblicata nel post, si mostra in primo piano con un vestitino aderente e dal gusto un po’ vintage, impreziosito da alcuni bottoni dorati, e in abbinamento perfetto con la borsa romantica che porta con sé. Il pubblico femminile potrà prendere ispirazione per il suo stile, ma quello maschile resta a bocca aperta per le sue curve, che anche stavolta non possono passare inosservate. C’è chi ha fatto zoom sulla scollatura e chi ha mentito, su questo abbiamo pochi dubbi. Esattamente come sul successo di Eleonora, ma quello è anche palese.