Il dettaglio rovente non sfugge: Elisabetta Gregoraci, tutti fanno zoom

Viaggio indimenticabile per Elisabetta Gregoraci e per il suo fidanzato: lo scatto ha lasciato i fan a bocca spalancata.

Tanti sogni nel cassetto per la showgirl Elisabetta Gregoraci che proprio su Instagram, appena qualche ora fa, ha manifestato tutto il suo entusiasmo. Più di una semplice gita quella affrontata dalla modella in Vietnam insieme al suo nuovo compagno di vita. L’influencer ha a più riprese ammesso di voler esplorare da cima a fondo questa terra e ora ci è finalmente riuscita.

Per celebrare un simile traguardo, la Gregoraci ha pensato bene di regalare ai propri fan uno scatto più unico che raro. In questo periodo sono tante le star del web che hanno deciso di andare alla scoperta di mete poco esplorate ma quasi nessuna è riuscita ad ottenere i suoi stessi apprezzamenti.

Al suo fianco il fidanzato ormai ufficiale, anche se continua a comparire abbastanza poco sui suoi profili social, Giulio Fratini. Businessman che di viaggi se ne intende visto che da tempo, nonostante sia piuttosto giovane visto che è un classe 1992, è impegnato nel settore degli hotel di lusso. Grande soddisfazione per la coppia che sembra pronta a vivere una seconda giovinezza.

Elisabetta Gregoraci: outfit e location d’eccezione per la modella

Solo loro dure con la cultura del Vietnam a fare da sfondo in questo viaggio che non ha fatto altro che unire ancor di più la coppia. Elisabetta Gregoraci non ha voluto ovviamente escludere il proprio pubblico regalando loro delle immagini mozzafiato, rese ancora più affascinanti dalla sua presenza. Abito arancione che si appoggia perfettamente alla sua carnagione e poco intimo per la sempre straordinaria showgirl.

Il dettaglio, come spesso succede in post come questo, non è passato inosservato ai fan che hanno capito perfettamente che ogni viaggio va affrontato nella maniera più comoda possibile. Specialmente se c’è da camminare tanto. Per questo la Gregoraci ha pensato bene di indossare un paio di sandali comodi e di lasciare a casa il reggiseno.

Location d’eccezione per la modella calabrese che ha deciso di regalare tanti scatti al suo pubblico ma quello che ha colpito più di tutti è proprio quello che la ritrae in tutta la sua bellezza in quel della Train Street ad Hanoi. Come si vede dalla foto, la coppia ha deciso di fermarsi in un locale i cui tavolini sono posizionati direttamente sulla ferrovia, questa è di fatto una delle attrazioni più suggestive della capitale vietnamita.