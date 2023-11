Napoli, dice addio a sorpresa: contrordine della società

Qualche mese fa nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo, ma ora è la società a decidere: ecco cosa succederà

Il Napoli riparte quasi da zero. Le cose stanno così per quanto riguarda la guida tecnica e quindi tutti gli umori dei calciatori, i posizionamenti in campo e le gerarchie sono di nuovo da vedere con il nuovo allenatore, Walter Mazzarri.

Ma non è del tutto da zero che si parte, perché intanto i punti in classifica ed il quarto posto ci sono già. Inoltre, a gennaio, gli azzurri avranno anche una Supercoppa Italiana da conquistare.

Aurelio De Laurentiis ha deciso e si dice che lo avrebbe fatto anche se il Napoli avesse battuto l’Empoli nella sua ultima uscita che era stata comunque poco convincente per lasciare ancora Garcia in panchina.

Con il cambio di guida tecnica, ora la speranza della società non è solo che gli azzurri ritrovino continuità nei loro risultati ma che ci sia di nuovo anche il gioco che premierebbe anche la rosa in ottica calciomercato. I prezzi dei loro cartellini trebbero così di nuovo salire…

Giocatori come Kvaratskhelia ed Osimhen, anche se in casa Napoli c’è la volontà di trattenerli ancora a lungo, prima o poi riceveranno offerte troppo vantaggiose per non essere considerate, mentre per quanto riguarda il contratto di Piotr Zielinski, inizia a filtrare di nuovo ottimismo per il rinnovo. Vero è, però, che il Napoli potrebbe dire addio molto presto ad alcuni calciatori per iniziare un nuovo ciclo.

Addio in casa Napoli: la società ha deciso

Tra i calciatori indiziati a partire a fine stagione, secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe il trentaduenne Juan Jesus. Con il nuovo Napoli il brasiliano aveva trovato anche 4 presenze ad inizio stagione, poi ecco l’uscita di scena per guai fisici. È alla sua terza stagione all’ombra del Vesuvio, ma questa, nonostante un contratto in scadenza nel 2025, potrebbe essere l’ultima.

Riaprire un ciclo con gente giovane e quindi cedere il difensore centrale un anno prima che questo vada a scadenza, sarebbe questo ora l’obiettivo di Meluso e soci. Se Juan Jesus non dovesse avere pretendenti, non è escluso che possa arrivare una rescissione consensuale. In totale, ad oggi l’ex Roma ed Inter ha realizzato con la maglia del Napoli 51 presenze. Staremo a vedere come si evolverà il suo futuro, se davvero a giugno le strade tra lui e il club di De Laurentiis si divideranno…