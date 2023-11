Rescinde con il Bayern Monaco: a gennaio gratis in Serie A

La sua esperienza in Germania sembra sia giunta alla fine: l’attaccante vuole lasciare il Bayern e guarda alla Serie A

Giocare con regolarità in un top club europeo come il Bayern Monaco non è facile. Lo è ancora meno se si ha come compagno di reparto un calciatore come Harry Kane, un centravanti che anche in Baviera sta dimostrando di essere di un’altra categoria.

E a pagare il prezzo maggiore della presenza di Kane sono gli altri attaccanti della rosa dei tedeschi, i quali non possono fare nulla se non applaudire alle gesta dell’inglese, uno dei punti fermi della gestione Thomas Tuchel assieme a pochi altri calciatori.

Ventuno reti in sedici gare complessive tra Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania: numeri che fanno impressione considerando che fino a pochi mesi fa qualcuno non lo riteneva ad hoc per il Bayern, visto il suo passato nullo sul piano dei trofei al Tottenham.

Oggi è tutta un’altra musica e gli attaccanti che gli fanno da riserva si stanno accontentando delle briciole. Tra essi non si può non nominare il 34enne Eric Maxim Choupo-Moting, il cui futuro in Germania è praticamente scritto.

Il futuro di Eric Maxim Choupo-Motingtiene banco in casa Bayern Monaco che rimane convinto di non voler rinnovare il suo ricchissimo contratto.

Secondo quanto riferisce la Bild, l’Eintracht Francoforte ha provato a bussare alla porta dei bavaresi per tentare di ingaggiare il centravanti camerunese, ma quest’ultimo non ha trovato un accordo col club per via dei 10 milioni che percepisce attualmente in Baviera. Una cifra fin troppo elevata per le Aquile tedesche.

I francofortesi erano convinti delle qualità dell’ex PSG e lo avevano scelto come successore di Randal Kolo Muani, andato in estate proprio al Paris Saint Germain per una cifra vicina ai 90 milioni di euro.

Ma il tema Choupo-Moting rimane ancora uno dei più caldi al Bayern. Molto difficilmente l’attaccante rinnoverà il suo contratto in scadenza nel giugno 2024 ed è quindi sempre più probabile un suo addio già a gennaio per permettere al club biancorosso di monetizzare più denaro possibile da una sua cessione. Non è nemmeno esclusa una rescissione concordata col club.

La Serie A potrebbe essere nel suo destino? L’Inter potrebbe farci un pensierino visto che dovrà risolvere prima o poi il rebus attaccante, ma il bomber potrebbe venir offerto anche alle altre big del massimo campionato italiano, Napoli incluso. Le prossime settimane saranno comunque decisive per il futuro della riserva 34enne del Bayern.