Soule, colpo di scena: Giuntoli chiude a 30 milioni

La stellina attualmente in prestito al Frosinone è oggetto di sirene di calciomercato. La Juve pensa al da farsi.

L’argentino Matias Soulè è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. La Juventus ha girato il suo gioiello in prestito e mai scelta poteva essere più ‘azzeccata’. Il calciatore è perfetto tatticamente per il 4-3-3 della squadra di Di Francesco e il club ciociaro sta lanciando diversi giovani, anche per la gioia bianconera.

Soulè faticava ad integrarsi nello scacchiere tattico di Allegri mentre gioca al meglio nella squadra neo promossa, è l’autentico trascinatore del club dove ha collezionato 5 reti in 10 presenze stagionali.

Soulè non è solo un esterno offensivo, gioca a tutto campo e sta regalando prestazioni sontuose. Il Frosinone se lo gode, quasi certamente il calciatore resterà fino a giugno ma è consapevole che poi il suo futuro sarà altrove.

In queste settimane si era parlato dell’interesse della Nazionale di Spalletti per il calciatore, ma Matias sogna la Nazionale argentina, il paese dove è cresciuto.

Spalletti ci ha provato, però il calciatore ha altre intenzioni ed anche il suo futuro alla Juve appare in bilico.

Il talento e la creatività di Soulè non coincide con la rigidità tattica di Allegri e quindi non è escluso che la società possa decidere di cedere il calciatore e utilizzarlo come maxi plusvalenza.

Juve, la Premier piomba su Soulè: la situazione

Secondo alcune indiscrezioni l’Aston Villa e soprattutto il Newcastle sono pronti ad offrire ben 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

La Juve ci pensa seriamente, valuta se cedere un calciatore del talento dell’argentino o piuttosto lanciarlo in prima squadra. Il Newcastle di Howe è sempre a caccia di giovani interessanti talenti e il sudamericano sembra l’uomo giusto per l’attacco dei Magpies. Occhio anche all’Aston Villa dove Matias ritroverebbe un suo illustre connazionale.

Nel club inglese infatti gioca l’esperto portiere Emiliano Martinez e potrebbe essere l’uomo giusto per convincere Soulè ad emigrare in Premier League.

Molto dipenderà dal resto della stagione, continuando a questi ritmi la valutazione del calciatore – sicuramente finito anche nei radar del Napoli – potrebbe schizzare ulteriormente e la Juve si sfrega le mani per il suo talento.

I tifosi sperano nella riconferma in bianconero sia per lui che per il turco Yildiz, calciatori che rappresentano il futuro del club. I prossimi mesi saranno decisivi, la Juve si coccola i suoi gioielli e i tifosi sperano nella definitiva consacrazione del calciatore, e magari rivederlo in bianconero.