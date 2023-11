È ufficiale, esonero sulla panchina di una Big italiana

Colpo di scena in Serie A con una big che ha deciso di esonerare il proprio allenatore con l’arrivo del comunicato ufficiale.

Tempo di cambiamenti sulle panchine del calcio italiano. Dopo l’esonero di Rudi Garcia con il ritorno di Walter Mazzarri a Napoli, un’altra big del nostro calcio ha preso la decisione di cambiare tecnico.

La stagione calcistica è partita ormai da tre mesi e per i club è tempo di fare le proprie valutazioni per capire se proseguire sulla strada intrapresa in estate o apportare qualche cambiamento, soprattutto per quello che riguarda la guida tecnica. Diverse società hanno deciso di cambiare allenatore per cercare di risollevare le sorti delle proprie formazioni. Nelle scorse ore è giunto il comunicato ufficiale di una grande del nostro campionato che ha deciso di cambiare allenatore dopo gli ultimi risultati deludenti.

Serie A, arriva l’esonero: ora è ufficiale, arriva il comunicato

Il Milan ha ufficialmente esonerato Maurizio Ganz dal ruolo di allenatore della squadra femminile. Il pareggio contro la Sampdoria è stato fatale all’ex attaccante della squadra rossonera che lascia quindi il suo incarico venendo sostituito dal tecnico della Primavera, Davide Corti.

Il club meneghino ha diramato una nota con la quale ha ufficializzato il cambio in panchina ringraziando Ganz per quanto fatto negli ultimi anni: “AC Milan comunica di aver esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra femminile Maurizio Ganz. A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale”. La società rossonera ha poi proseguito ufficializzando l’arrivo di Corti dalla Primavera: “La conduzione tecnica della Squadra è affidata a Davide Corti al quale il Club rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro.”

Un cambio in panchina che era nell’aria con il Milan femminile che non stava raccogliendo quanto sperato in questa prima fase di stagione. Le rossonere infatti hanno conquistato solamente nove punti nelle prime otto giornate di campionato, trovandosi già molto distanti dalle primissime posizioni della classifica.

Corti sarà chiamato ad esordire sulla panchina della prima squadra del Milan femminile in occasione del derby contro l’Inter il 25 novembre. Un’occasione per la squadra rossonera di provare ad accorciare in classifica sulle ‘cugine’ che al momento si trovano avanti di cinque punti, occupando la quarta posizione in coabitazione con il Como femminile.