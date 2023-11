Hot dog, banane e maglia attillata: Paola Saulino sconvolge l’Olimpico

Paola Saulino su Instagram manda il pubblico fuori di testa con una serie di scatti ultra provocanti: allo stadio tutti pazzi per lei

Ormai, Paola Saulino si sta ritagliando spazio come una delle principali celebrità dei social. Inevitabile, con il suo fascino verace ed esplosivo che si fa sempre notare. L’influencer, sotto le luci dei riflettori, ci sta benone e fa battere sempre più forte il cuore degli ammiratori.

La 34enne partenopea è una vecchia conoscenza non solo di chi bazzica abitualmente il web, ma anche degli appassionati di calcio. A sua volta, infatti, Paola è una grande appassionata e tifosissima del Napoli. In generale, segue sempre con grande interesse e trasporto le vicende di vari sport, non solamente il calcio.

Le sue rubriche sulla sua pagina Instagram, in questo senso, hanno ottenuto nel tempo riscontri piuttosto positivi dai fan. Per non parlare di quelle in cui ha messo a disposizione il suo particolare tocco seducente.

Rubriche dalle movenze sensuali e provocanti, spesso e volentieri anche sopra le righe per il suo modo di fare che è sempre piuttosto intrigante ed esplicito. Come avviene in occasione dei suoi scatti, che ci mettono poco ad accendere la passione e l’immaginazione da parte del pubblico.

Le ultime carrellate di immagini in quel di Londra hanno fatto strage di cuore e incetta di like. Ma in questo weekend, Paola è tornata in Italia, per un appuntamento cui non poteva mancare.

Paola Saulino, la trasparenza lascia il segno: il web e gli spalti in delirio

Eccola infatti sugli spalti dello stadio Olimpico, a Roma, per assistere a Italia-Macedonia. Anche lei a tifare per gli azzurri di Spalletti, ma in una maniera assai particolare.

La sua merenda da stadio, in maniera assai provocante, è fatta di un hot dog e alcune banane. Riferimenti piuttosto espliciti che ovviamente scatenano il pubblico, esattamente come la sua maglietta aderentissima e senza intimo al di sotto, per una visione a dir poco bollente.

Impazzano like e commenti, alcuni particolarmente sopra le righe in riferimento a Jorginho, con il quale lei tempo fa aveva raccontato di avere avuto una breve relazione. Numerosi altri messaggi omaggiano la sua sensualità fuori controllo: “Sei tremenda”, “Che roba”, “A saperlo venivo allo stadio”, “Vabbè ma così è troppo”.