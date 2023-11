Kvaratskhelia sotto assedio: l’annuncio che fa tremare Napoli

Il calciatore georgiano continua a stupire. A segno anche contro la Spagna e Kvicha sta tornando quello che ha stupito tutti lo scorso anno.

Uno dei segreti del Napoli campione d’Italia è stato senza dubbio il giovane talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Il calciatore arrivò lo scorso anno quasi in sordina, sostituendo il capitano storico Lorenzo Insigne. Una scelta che ha spiazzato in molti, in primis i tifosi azzurri e nessuno si aspettava un rendimento del genere. Invece Kvaratskhelia – a soli 21 anni – è diventato il calciatore MVP dell’ultima Serie A ed ha trascinato gli azzurri alla vittoria del titolo.

Numeri importanti, anche la presenza tra i 30 migliori calciatori del Pallone d’Oro (alla fine è arrivato 18esimo) e Kvicha ha attirato cosi l’interesse dei principali club europei.

Da tempo si parla del rinnovo del calciatore e nelle ultime ore ne ha parlato anche l’agente Mamuka Jugeli: l’uomo – intervenuto ai microfoni di Sport Imedi – ha rassicurato: “Nel prossimo futuro ci saranno aggiustamenti nel suo contratto. De Laurentiis è una bravissima persona e soprattutto è un uomo di parola”. Secondo le ultime indiscrezioni il club azzurro è vicino ad adeguare il contratto di Kvicha passando dagli attuali 1.2 a ben 4 milioni di euro.

Nonostante ciò continuano i rumors di calciomercato proseguono, Kvicha è considerato come un aspirante stella mondiale e sulle sue tracce c’è una conferma non da poco e che sicuramente preoccupa. Il ct della Nazionale georgiana Willy Sagnol ha rivelato che Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid seguono con attenzione il calciatore. Insomma, parole che sicuramente non fanno piacere ai tifosi del club azzurro.

Napoli, si punta a blindare Kvaratskhelia

La società partenopea ha l’obiettivo di blindare il calciatore, vuole legare il suo futuro a quello azzurro e spegnere ogni indiscrezione di calciomercato. Intanto Kvaratskhelia continua a far bene e l’azzurro – nonostante il cambio tecnico in panchina – è stato uno dei pochi a brillare in questo difficile inizio di stagione. Il calciatore del Napoli ha siglato tre gol e diversi assist in questa prima parte di stagione, un buon ruolino di marcia e sta mostrando un rendimento in netta crescita.

Kvicha piace a diversi club europei. Oltre ai tre già citati club c’è anche il Psg, che, secondo alcune indiscrezioni starebbe pensando al georgiano in caso di partenza di Mbappè, calciatore in scadenza di contratto a giugno e con un rinnovo tutt’altro che certo. Il Napoli intanto si coccola il suo gioiello consapevole che il calciatore ha una valutazione altissima, secondo alcuni superiore anche ai 100 milioni di euro.