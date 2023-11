Mercato Napoli, super colpo di De Laurentiis: contratto alla Osimhen

Il Napoli è vicino a concludere un colpo super sul calciomercato: De Laurentiis è a un passo dalla firma, con contratto alla Osimhen

Il Napoli è pronto a ripartire da un nuovo progetto tecnico, dopo che quello di Rudi Garcia è naufragato tra uno stile di gioco poco efficace e principi che si sono rivelati insoddisfacenti sul campo.

Aurelio De Laurentiis, che aveva creduto non poco nelle qualità del tecnico ex Roma, ha scelto Walter Mazzarri almeno fino al termine della stagione, per riportare serenità e possibilmente per ritrovare la continuità nei risultati, che a lungo aveva caratterizzato gli azzurri lo scorso anno, quando la stessa squadra aveva stravinto la Serie A e battuto ogni suo record in Champions League.

Bisognerà ripartire dalle certezze, dal punto di vista tattico e negli uomini, e i campioni di sicuro non mancano all’allenatore che diversi anni fa aveva già scritto la storia dei partenopei. Il tecnico italiano aspetta con ansia il ritorno a pieno regime di Victor Osimhen al centro dell’attacco, ma cercherà anche di mettere Khvicha Kvaratskhelia nelle condizioni di dare il meglio.

Dopo un primo anno spettacolare in Italia – che non è da tutti -, il georgiano si è un po’ bloccato, anche dal punto di vista realizzativo. E ora è il momento di tornare a splendere.

Il Napoli blinda Kvaratskhelia: le cifre e i dettagli del contratto

Quest’anno infatti, è fermo a quota tre gol e quattro assist in Serie A, ma rappresenta comunque uno dei migliori attaccanti del nostro campionato e probabilmente uno dei più desiderati sulla scena internazionale.

Non a caso è entrato tra i primi trenta posti nella graduatoria del Pallone d’Oro e molti club potrebbero coprirlo di soldi pur di averlo in squadra. Il georgiano piace tanto anche a De Laurentiis, che non ha alcuna intenzione di farselo sfuggire e anzi è pronto a blindarlo con il rinnovo di contratto.

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, la firma è sempre più vicina e a cifre piuttosto convenienti rispetto al suo valore. Sul tavolo c’è un accordo da 4 milioni netti a stagione – come Osimhen qualche anno fa – fino al 2028, ma potrebbe essere inclusa un’opzione fino al 2029. Vedremo quali saranno i patti definitivi prima della stretta di mano, ma ora il Napoli si avvicina a trattenere Kvaratskhelia e questa è la notizia più importante.