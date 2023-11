Meret ceduto in Premier, l’erede ha lo stesso agente

La posizione di Alex Meret non è salda come si potrebbe pensare. In caso di buone offerte il portiere potrebbe partire, ci sarebbe già un sostituto.

Alex Meret potrebbe essere ala sua ultima stagione al Napoli. Dopo cinque anni di permanenza ad ottimi livelli le strade del club azzurro e del 26enne portiere di Udine potrebbero dividersi. Il percorso sportivo ed anche umano vissuto dal giocatore è stato molto importante all’ombra del Vesuvio.

Lui, da quando milita in maglia azzurra dal 2018, ha sofferto per alcuni problemi fisici sempre brillantemente superati ed a suo tempo per la concorrenza del colombiano Ospina. Ma una volta che gli è stata dimostrata fiducia, Meret ha saputo ripagare ogni aspettativa finendo con il diventare un elemento molto importante per la squadra.

C’è anzitutto da tenere presente che al momento la attuale scadenza di contratto di Meret è fissata al prossimo 30 giugno 2024. Il Napoli però non ha paura di potere perdere il proprio prezioso elemento a parametro zero, dal momento che esiste una clausola per il rinnovo automatico per una ulteriore stagione.

Meret, la cessione nel calciomercato del Napoli in estate non è impossibile

Questa condizione pare possa essere esercitata in qualsiasi momento. E forse è anche per questo motivo che fino ad oggi non abbiamo mai sentito parlare di alcun tormentone in merito ad un eventuale rinnovo. Adesso però si parla della eventualità di una cessione.

Specialmente se in estate dovesse pervenire una offerta da minimo 30 milioni di euro. Cosa per nulla impossibile considerando l’età ancora giovane del calciatore friulano ed il suo valore. Le maggiori possibilità per il Napoli di potere intavolare una discussione per la eventuale cessione del proprio estremo difensore riguardano dei dialoghi da potere instaurare con delle società inglesi.

Inoltre ci sarebbe già un sostituto messo nel mirino dal direttore sportivo Mauro Meluso. E questo profilo ricorda molto per caratteristiche proprio Meret, oltre al fatto di risultare assai più economico per il Napoli in vista di un possibile acquisto.

Chi in porta per il futuro

Il nome in questione è quello di Simone Scuffet, 27 anni, cresciuto nel vivaio dell’Udinese, con la quale ha fatto il proprio esordio in Serie A impressionando tutti. Ai tempi – era la stagione 2014-2015 – a Scuffet si era interessato pure l’Atletico Madrid.

Dopo una carriera modesta e che avrebbe potuto essere più densa di soddisfazioni, tra passaggi in Serie B e serie A turca, cipriota e rumena, questa estate Scuffet è ritornato in Italia accasandosi al Cagliari. Attualmente il portiere è legato al sodalizio sardo fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento al 2027.

Il suo cartellino potrebbe costare sui 12 milioni di euro ed il giocatore condivide anche lo stesso procuratore di Meret. Entrambi gli estremi difensori sono infatti assistiti da Federico Pastorello. Per il Napoli la cessione di Meret e l’acquisto di Scuffet potrebbero fruttare una plusvalenza di una quindicina di milioni di euro.