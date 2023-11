Zaira Nara infiamma il web: il lato A è bollente

La stupenda conduttrice argentina continua a deliziare il pubblico con delle istantanee da urlo: stavolta a far sognare è il lato A

Un’ascesa senza fine. Una popolarità che continua ad aumentare giorno dopo giorno, scatto dopo scatto, evento dopo evento. Sono almeno 6 mesi, da quando la bella stagione ha iniziato a ‘tentare’ le celebrità social, che registriamo l’incredibile successo di Zaira Nara, la bellissima presentatrice argentina forse troppo spesso dimenticata. Per lo meno in Italia, dove certamente l’ingombrante figura della sorella Wanda la fa da padrona.



Proprio quando la moglie di Maurito Icardi ha iniziato a defilarsi un minimo sui social media – anche a causa delle legittime preoccupazioni legate all’insorgere della sua malattia – l’avvenente sorella ha iniziato a dominare la scena. Pura casualità, secondo molti. Non semplice coincidenza secondo altri. Che vorrebbero far credere che, libera dallo strapotere di Wanda – sempre al centro d delle chiacchiere del gossip per via della sua turbolenta vita sentimentale – la bella Zaira abbia iniziato ad osare di più. A prendersi la ribalta a modo suo.

Una missione che le è perfettamente riuscita, a giudicare dallo straordinario incremento nel numero dei followers, giunti ora alla stratosferica cifra di 6,7 milioni.

Quali che siano stati i motivi che abbiano spinto, o stimolato, la 35enne sudamericana ad irrompere sui social media con degli shooting da capogiro, diventati immediatamente virali, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Zaira è ormai un sex symbol di portata mondiale.

Zaira Nara senza limiti: il décolleté urla

Dopo un’estate infinita, passata a girovagare per mezzo mondo – da Cannes alla Thailandia passando per Ibiza, l’argentina non si è davvero fatta mancare nulla – Zaira è tornata nel suo paese.

La serie di shooting maliziosi, provocanti, piccanti, attraverso i quali aveva letteralmente mandato in estasi il suo crescente pubblico, ha lasciato il post agli scatti più soft legati al suo àmbito lavorativo. Meno malizia non ha però affatto significato una diminuzione del livello di fascino e sensualità che si respira guardando i suoi incredibili scatti.

Eccola, la conturbante Zaira, mentre sfoggia un abito pensato solo per lei. La carica di femminilità trasmessa dalla puntuale condivisione dell’outfit non ha lasciato indifferenti i milioni di ammiratori che non si perdono un singolo scatto dell’avvenente personaggio televisivo e non solo.

Stavolta, a differenza di quanto spesso accaduto in estate, quando l’argentina aveva fatto impazzire il pubblico con un lato B da applausi, le attenzioni sono rivolte maggiormente al piccante décolleté messo in bella mostra. Zoom selvaggio e tutti a premere il tasto like, insomma. Niente di inconsueto per una delle regine dello star system.