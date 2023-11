Addio Napoli, lo ha scelto il Manchester United

Il club inglese punta a uno dei nomi presenti sul taccuino di Aurelio De Laurentiis per il prossimo giugno: la situazione

In casa Napoli sta aumentando la curiosità nel vedere all’opera, a distanza oramai di più di dieci anni, Walter Mazzarri, scelto da Aurelio De Laurentiis come traghettatore fino alla fine del campionato. Una scelta di sicuro sorprendente e considerata da molti rischiosa per via del recente passato del tecnico toscano.

Al netto di tutto, il Napoli dovrà affrontare un tour de force clamoroso: Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. Un poker che dirà molto della stagione in corso che De Laurentiis vuole correggere dopo gli evidenti errori commessi alla fine dello scorso campionato.

Ora con Mazzarri è tutta un’altra storia, sia sul piano tattico che comunicativo. Ora tocca anche ai calciatori del Napoli riprendersi e dimostrare ai più le loro innegabili e indiscusse qualità.

Nel frattempo, il patron azzurro pensa anche al futuro della panchina, perché è chiaro che d’ora in poi, in seno alla società, si penserà al post Mazzarri, all’allenatore a cui affidare la squadra da qui ai prossimi anni. E in questa scelta peserà anche quanto sta accadendo in casa Manchester United, una società che ha molti punti in comune con quella campione d’Italia.

Non parlano d’altro in Inghilterra, e non da ora ma da almeno a inizio campionato. Erik Ten Hag convince sempre meno e la tifoseria di una delle squadre più titolate e importanti al mondo non è di certo disposta a soffrire in questo modo.

Manchester United, sgambetto ad ADL: si punta Farioli

Se il tecnico olandese non raggiungerà gli obiettivi fissati a inizio stagione, i Red Devils rivoluzioneranno la guida tecnica dando il benservito all’ex Ajax. Tutto ciò avverrà soprattutto nel caso in cui Jim Ratcliffe, imprenditore pronto a mettere le mani sul 25% sul pacchetto di maggioranza dello United, entri in pianta stabile in società al fianco dei proprietari Avram e Joel Glazer.

Ratcliffe, secondo le indiscrezioni rilanciate dal Telegraph, avrebbe in mente per la panchina uno degli obiettivi di De Laurentiis, ossia quel Francesco Farioli che tanto sta facendo bene alla guida del Nizza (in questo momento è una delle poche squadre imbattute in Europa).

Sono solo indiscrezioni e molte cose potrebbero cambiare da qui alla fine del campionato. E quando c’è di mezzo un club autorevole come lo United tutto può accadere. ADL è avvisato sin da ora.