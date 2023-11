Insigne chiama una big: torna in Serie A da svincolato

L’entusiasmo della prima esperienza fuori dall’Italia si è presto tramutato in un incubo dal quale Lorenzo Insigne ha intenzione di scappare il prima possibile. Il rendimento in quel di Toronto del ‘Magnifico‘ non è neanche lontanamente paragonabile a quello avuto in 10 in Serie A, considerato il fatto che l’italiano, in questo anno e mezzo, è stato più tempo in infermeria che in campo.

La voglia di lasciare la MLS è dunque tanta, e la qualificazione dell’Italia al prossimo Europeo potrebbe essere un pretesto in più per Lorenzo Insigne di lasciare Toronto e spingere per tornare in Serie A. Questo potrebbe sembrare uno scenario altamente utopico, ma stando invece alle ultime notizie l’ex Napoli avrebbe addirittura chiamato una big italiana per realizzare questo suo desiderio addirittura già nel prossimo calciomercato.

Calciomercato, Insigne torna in Serie A: destinazione a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Lorenzo Insigne, che da qualche giorno è al centro di voci di calciomercato che lo vedrebbero deciso a lasciare Toronto per tornare a giocare in Serie A. Considerato lo stipendio che percepisce in quel del Canada, uno scenario del genere al momento sembrerebbe essere di difficile realizzazione, ma invece questa mattina Il Corriere dello Sport ha svelato più di una soluzione valida che permetterebbe la realizzazione di questo ritorno.

Ovviamente i più romantici sperano da un anno a questa parte di rivedere Insigne con la maglia del Napoli, ancora di più in questo periodo col tricolore cucito in petto, ma a quanto pare la prossima destinazione del frattese in Serie A potrebbe essere un’altra.

Il Corriere dello Sport, infatti, questo mattina titola “Sarri, prendimi“, alludendo al fatto che pur di tornare in Italia Insigne sarebbe disposto a non mantenere la parola data ai partenopei e firmare con la Lazio. Un trasferimento, questo, che farebbe gola all’ambiente biancoceleste, con Lotito che ci starebbe seriamente ragionando a fronte anche della delicata questione relativa al futuro di Mattia Zaccagni.

Lazio, Insigne colpo possibile ma solo a due condizioni

Vedere Lorenzo Insigne con la maglia della Lazio è possibile, ma il ritorno del Magnifico in Serie A è strettamente legato a due condizioni di formula dell’operazione che Lotito riterrebbe necessarie per la buona riuscita dell’affare. Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, lo sbarco in quel di Roma di Lorenzo Insigne potrebbe avvenire solo in prestito o da svincolato, con quest’ultima che parrebbe essere la soluzione più idonea e possibile.

Serie A: Insigne riabbraccerebbe l’amico Immobile e Sarri

Fra tutte le possibili destinazioni italiane, la Lazio è quella più idonea ad Insigne, visto che si potrebbe ritrovare a lavorare in un ambiente “familiare”, visto che in biancoceleste riabbraccerebbe l’amico Immobile ed il mister Sarri. Ora c’è solo da capire come si evolveranno, eventualmente, queste trattative, con ovviamente Lotito che avrà l’ultima parola in merito.