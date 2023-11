Giuntoli sfida il Napoli: colpo argentino

L’ex Ds del club partenopeo si affaccia con interesse su un profilo sudamericano già messo nel mirino dal Napoli: è lotta sul mercato

La ‘vendetta’, si sa, è un piatto che va consumato freddo. Dopo il burrascoso addio di Cristiano Giuntoli – per molti il vero artefice, ovviamente assieme al tecnico Luciano Spalletti, dello straordinario Napoli della scorsa stagione – al club azzurro, in molti stanno ancora aspettando che il dirigente fiorentino metta a segno un colpo dei suoi. Uno di quelli che lo hanno fatto passare alla storia come uno dei ‘Re del mercato’.



Sebbene, mesi dopo il suo saluto alla città del Vesuvio, il presidente De Laurentiis si sia affannato a dichiarare come il colpo Kvaratskhelia non sia stato farina del sacco dell’ex Direttore sportivo, è comprovata la grande abilità di Giuntoli nello scovare giovani talenti in giro per il mondo.

Profili che, quando messi nel mirino, sarebbero ancora acquistabili a cifre ridotte – come fu per lo straordinario giocatore georgiano – ma che in campo possono rendere come un costosissimo big. In attesa del tanto agognato aumento di capitale che il CdA bianconero è prossimo ad approvare nel prossimo incontro istituzionale, il dirigente si è già messo al lavoro. ‘Intromettendosi’ in un affare che vedeva già, coincidenza delle coincidenze, il Napoli protagonista.

L’indiscrezione è riportata dal famoso esperto di mercato Ekrem Konur, che fa il nome di un altro club interessato al giovane talento argentino del River Plate.

Pablo Solari, piomba la Juve: il Napoli trema

Attaccante che con la maglia de Los Millionarios ha collazionato, nell’anno solare 2023, considerando tutte le competizioni, 19 presenze bagnate da 7 gol e 3 assist, Pablo Solari è uno dei tanti prodotti di quella sterminata fucina di talenti che è il River Plate.

Contro l’Independiente, nello scorso 26 ottobre, Solari ha segnato il suo ultimo gol, nella vittoria per 3-0 della sua squadra. Nel campionato in corso aperto le sue marcature contro il Central Córdoba il 29 gennaio, avendo realizzato una rete nella vittoria per 2-0.

Classe 2001, rapido e molto tecnico, Solari è sostanzialmente ambidestro, utilizzando con pari abilità entrambi i piedi.

Legato alla società argentina da un contratto in scadenza il 31 dicembre del 2026, l’attaccante ha una valutazione di mercato pari attualmente a 8 milioni.

Ovviamente la blasonata società sudamericana chiederà di più per la sua cessione, con i due club italiani che si contendono il calciatore partendo alla pari col Valencia, altra squadra che, come riferisce Konur, ha mosso i suoi passi nella difficile trattativa.

Il Napoli, che ben conosce la capacità di Giuntoli di chiudere affari di questo tipo, rischia una beffa che sarebbe doppia, considerando l’autore di quello che sarebbe uno ‘scippo’ legalizzato.

