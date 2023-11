Incontro segreto con l’agente: Kvaratskhelia ha già detto si

Che Napoli sarebbe senza Kvaratskhelia? Eppure questo è uno scenario che potrebbe accadere, c’è una super big sulle sue tracce e si parla di incontro

Khvicha Kvaratskhelia, nell’arco di pochissimo tempo, era riuscito a conquistare il cuore dei tifosi del Napoli. Come dimenticare il fantastico esordio in Serie A dell’anno scorso in cui l’attaccante georgiano fu il mattatore assoluto nello squillante 5-2 esterno conseguito sul campo della sportivamente mai amica Verona?

E da lì in poi Kvaratskhelia ne ha fatte di tante altre cose prodigiose, finendo con il diventare l’idolo delle masse. Le notizie che riguardano il calciomercato del Napoli sono sempre da prendere con le molle. Si sa che la politica di Aurelio De Laurentiis è quella di cedere solo e soltanto in caso di offerte stratosferiche.

Ne abbiamo avuto una dimostrazione in passato con diversi pezzi pregiati del club azzurro, come ad esempio Kalidou Koulibaly. Che alla fine venne ceduto a meno di quanto il Napoli avrebbe potuto guadagnare, pur facendo entrare nelle casse degli attuali campioni d’Italia una cifra di tutto rispetto, superiore ai 40 milioni di euro. Ora è proprio Kvaratskhelia ad essere protagonista di una grossa indiscrezione di mercato.

Kvaratskhelia, il calciomercato del Napoli tra rinnovo e nuove indiscrezioni

Dall’Inghilterra sta rimbalzando una voce secondo la quale il procuratore del 22enne dell’Est Europa avrebbe incontrato la dirigenza di un grosso club. Il quale sarebbe riuscito a strappargli la promessa per un si. E questa squadra è una delle più prestigiose del mondo.

Si tratta del Liverpool, che con il Napoli intrattiene buoni rapporti in virtù dei tanti confronti giocati in Champions League. E che molte volte hanno visto prevalere gli azzurri, anche con risultati clamorosi. Il profilo di Kvaratskhelia piace davvero tanto ai Reds, che non potranno continuare a fare per sempre affidamento su Mohamed Salah.

L’egiziano, a 31 anni, ha comunque ancora molto da dare ma è chiaro che un profilo come quello del numero 77 del Napoli fa gola. Nei mesi scorsi non è un mistero che il talento di Tbilisi abbia suscitato l’interessamento del Real Madrid, che è anche la squadra estera preferita del numero 77 azzurro.

Kvaratskhelia, si parla anche di rinnovo: le cifre

Intanto però il manager del calciatore avrebbe incontrato anche la dirigenza partenopea, con l’intenzione di prolungare e di migliorare l’attuale contratto che lega il suo assistito alla squadra campana. Attualmente l’accordo è di 1,3 milioni di euro all’anno con scadenza al 30 giugno del 2027.

I nuovi termini dovrebbero essere di almeno il doppio dell’ingaggio con prolungamento al 2028 ed opzione per estendere il tutto al 2029. Il giocatore a Napoli sta benissimo, è alla stregua di una divinità e può competere ad alti livelli. Ma un trasferimento in Premier League gli farebbe senz’altro piacere.

Poi ogni eventuale sviluppo sarà frutto di valutazioni fatte di comune accordo fra tutte le parti interessate, fermo restando che il Napoli è uno dei pochi club che non ha bisogno di vendere per aggiustare il proprio bilancio.