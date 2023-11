Jolanda De Rienzo, scollatura rosso fuoco: riflesso bollente

La giornalista Jolanda De Rienzo ha alzato di nuovo le temperature su Instagram con un’immagine a dir poco bollente: lato A da capogiro

Il Napoli si appresta ad intraprendere un nuovo corso, sperando sia nettamente migliore del precedente. Aurelio De Laurentiis si è convinto ad affidare nuovamente la panchina partenopea a Walter Mazzarri, chiamato a risollevare le sorti di una squadra in evidente stato confusionale. Le motivazioni, inoltre, scarseggiano fin troppo.

L’attuale Napoli è molto distante da quello che abbiamo ammirato durante la passata stagione. Così non va. Siamo soltanto a novembre eppure il sogno Scudetto bis sembra già quasi irrealizzabile. Sarà complicatissimo avvicinarsi sensibilmente a Inter e Juventus, di conseguenza forse sarebbe meglio concentrarsi perlopiù sul traguardo Champions.

Mazzarri conosce abbastanza bene l’ambiente campano, ragion per cui potrebbe integrarsi più in fretta rispetto ad altri colleghi. D’altronde, il Napoli deve riaccendersi il più in fretta possibile, per evitare di perdere ulteriore terreno in campionato. È ciò che si augura anche Jolanda De Rienzo, nota giornalista tifosissima del club azzurro. Il tecnico ex Cagliari è parte pure dei ricordi professionali di Jolanda, che durante la prima esperienza di Mazzarri al Napoli lavorava come stagista a Canale 21.

Aggiungiamo che proprio in quegli anni De Rienzo seguì la sua prima conferenza stampa sportiva. Insomma, inevitabilmente rivedere Mazzarri sulla panchina della società partenopea le fa un certo effetto e non potrebbe essere altrimenti.

Oggi la bella giornalista continua a collaborare con Sportitalia: conduce e cura programmi dedicati al calciomercato o alla Serie A, in più ovviamente è sempre attenta alle varie situazioni che si verificano nel mondo Napoli. Ma non c’è soltanto il calcio nella vita di Jolanda. Quest’ultima, a tal proposito, ha pubblicato nelle scorse ore un post toccante sul proprio profilo Instagram, dove conta oltre 356mila followers.

Jolanda De Rienzo e il lato A da capogiro: fan in delirio

La giornalista partenopea si è ricollegata a quanto successo a Giulia Cecchettin, raccontando di aver avuto a che fare da ragazza con un giovane uomo narcisista, vigliacco e violento. Lui un giorno la picchiò dandole calci, spinte e schiaffi. Fortunatamente non si spinse oltre.

L’evento in questione, per forza di cose, ha segnato profondamente De Rienzo, rendendola più forte. Oggi il volto di Sportitalia, nonostante tutto, non ha paura di mostrare la propria bellezza sui social, postando degli scatti talvolta estremamente sensuali, che alzano le temperature.

Ad esempio, qualche giorno fa Jolanda si è resa protagonista di un selfie alquanto bollente allo specchio, accompagnato dalle note del brano ‘Tra palco e realtà’ firmato Ligabue. Nell’immagine lei indossa una giacca color rosso fuoco, la quale genera una scollatura a dir poco mozzafiato. Lato A semplicemente meraviglioso e fans scatenati nei commenti. Visione ultra piccante.