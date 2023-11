Mazzarri perde subito pezzi: sirene estere

Il tecnico livornese è stato chiamato a stagione in corso per riparare i danni. Gli azzurri hanno cominciato malissimo la stagione.

Neanche il tifoso più pessimista avrebbe immaginato una situazione del genere ad inizio campionato. Il Napoli campione d’Italia ha esonerato l’allenatore Rudi Garcia ed è ripartito a sorpresa, richiamando dopo ben dieci anni Walter Mazzarri. Il tecnico francese non è riuscito a continuare il percorso del tecnico campione Luciano Spalletti ed anzi ha salutato in malo modo, distrutto dalla critica e dalla maggior parte dei tifosi.

De Laurentiis ha pazientato fin quanto possibile, ma alla fine è stato costretto a questa amara decisione. L’esonero è stata la scelta più consona e ora il tecnico Mazzarri – fermo ormai da qualche tempo – è chiamato a risollevare la squadra da un momento piuttosto difficile.

E non sarà semplice visto un calendario ‘di fuoco’, a partire dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. L’obiettivo minimo di Mazzarri sarà conquistare un posto in Champions League, anche se i tifosi sognano sempre qualcosa in più.

Intanto in casa Napoli c’è sempre particolare attenzione al mercato con diverse big italiane e soprattutto europee che guardano ai calciatori della squadra campione d’Italia. In questi giorni si è detto abbastanza sui rumors riguardo Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, attenzionati dai principali club europei.

Questi però non sarebbero gli unici calciatori nel mirino e gli azzurri rischiano di perdere uno dei giovani talenti della rosa. Il nome in questione è quello del centrocampista macedone Eljif Elmas.

Napoli, due big sulle tracce di Elmas

Secondo quanto riporta il giornalista turco Ekrem Konur due importanti club stranieri, uno di Liga e uno di Premier League, sarebbero pronti a presentare un’offerta per Elmas, anche eventualmente nel mercato di gennaio.

Il macedone ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione e non è esclusa quindi una sua cessione. Già in estate c’era stato il forcing del Lipsia, ma il Napoli è rimasto inamovibile blindando il giovane talento. Ed è stato lo stesso agente del calciatore a rivelare l’esistenza di queste offerte. Elmas è un autentico jolly per gli azzurri, era una sorta di dodicesimo uomo con Spalletti ma ha faticato molto con il nuovo allenatore.

Ora c’è curiosità per come lo utilizzerà Mazzarri e se il calciatore tornerà fondamentale o resterà solamente un rincalzo. Il Napoli e soprattutto l’entourage del calciatore sono pronte a valutare questa situazione e – in caso di un utilizzo ridotto all’osso – non è esclusa la cessione. Il club partenopeo valuta Elmas non meno di 25 milioni di euro, base d’asta per tutti i club europei.