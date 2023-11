Napoli, rilancio scudetto a sorpresa: doppio colpaccio

De Laurentiis crede ancora nel titolo e lavora per gennaio, due i profili finiti nei radar partenopei: ecco i nomi in ballo

Il Napoli prepara la gara con l’Atalanta in una ambiente dal ritrovato entusiasmo, dopo l’esonero di Rudi Garcia e il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra.

Il club campione d’Italia, tuttavia, non è solo concentrato sulle prossime partite in cui si giocherà una fetta importante della stagione, ma è impegnato anche nella ricerca di profili che potrebbero rafforzare la rosa nella sessione invernale di calciomercato.

Già, perché confermare lo scudetto, pur essendo l’Inter capolista distante dieci lunghezze, non è una missione impossibile per il Napoli. Soprattutto se alla guida vi è un condottiero come il toscano, capace in passato di salvare la Reggina nonostante 11 punti di penalizzazione.

De Laurentiis ne è ben consapevole e vuole metterlo in condizione di provarci seriamente regalandogli due colpi di mercato. Entrambi potrebbero arrivare dalla Serie A.

Napoli, doppio colpo a gennaio? I due nomi in cima alla lista

Secondo indiscrezioni delle ultime ore, la società azzurra avrebbe individuato nel centrocampo il reparto dove è più opportuno intervenire: si pensi alla possibile partenza di Zielinski (direzione Arabia Saudita) e al fatto che Anguissa sarà assente per circa un mese poiché impegnato in Coppa d’Africa con il Camerun. Meluso e soci sembrerebbero avere le idee chiare anche riguardo i profili su cui investire.

I due profili in cima alla lista del Napoli portano il nome di Andrea Colpani e Lazar Samardžić, centrocampisti rispettivamente di Monza ed Udinese. A confermarlo sono i colleghi de “Il Mattino”.

Il primo, classe 1999, rappresenta la vera sorpresa dell’inizio di campionato ed è seguito anche da altri top club italiani. Il secondo è un pallino dei partenopei ormai da diversi mesi, ma, come Colpani, è oggetto del desidero di società rivali a quella campana, su tutte la Juventus.

Gli uomini di De Laurentiis sono già al lavoro al fine di capire se vi sono margini per piazzare i colpi-scudetto senza dover cimentarsi in scomode aste. Staremo a vedere quale sarà l’esito dei loro sondaggi. Mister Mazzarri intanto aspetta speranzoso, lavora, consapevole che i risultati delle prossime partite saranno cruciali in questo senso.

