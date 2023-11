Napoli, super offerta per Kvaratskhelia: De Laurentiis spiazza i tifosi

In casa Napoli, in attesa della gara di sabato contro l’Atalanta, bisogna registrare delle novità di mercato che riguardano uno dei suoi big: Khvicha Kvaratskhelia

Una volta archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, che ha portato alla qualificazione dell’Italia di Luciano Spalletti al prossimo Europeo, l’attenzione di tutti si sposterà di nuovo sul campionato di Serie A. Quest’ultimo, di fatto, partirà subito con tre grandi partite: Atalanta-Napoli, Milan-Fiorentina e Juventus-Inter.

Se la sfida dell’Allianz Stadium è la sfida più attesa, visto lo scontro diretto tra le due prime della gare, quella di Bergamo può rappresentare per il Napoli un punto di svolta.

Dopo l’avvicendamento sulla panchina azzurra tra Rudi Garcia e Walter Mazzarri, i campioni d’Italia non possono permettersi di perdere punti con una diretta rivale per l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Il Napoli, infatti, è sì quarto in classifica, ma con un solo punto di vantaggio proprio sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Per la gara contro i bergamaschi, di fatto, Walter Mazzarri si affiderà sicuramente a Khvicha Kvaratskhelia, autore di ben 3 gol nelle ultime 2 gare disputate con la maglia del Georgia. Tuttavia, in attesa del match contro la ‘Dea’, proprio sul georgiano bisogna registrare delle importanti novità di mercato.

Mercato Napoli, Barcellona pronto ad offrire 70 milioni di euro per Kvaratskhelia: ma De Laurentiis ne vuole 100

Secondo varie indiscrezioni, infatti, il Barcellona ha messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia. Il club blaugrana sarebbe disposto la prossima estate ad offrire la bellezza di 70 milioni di euro per acquisire le prestazioni dell’ex calciatore della Dinamo Batumi. Tuttavia, nonostante queste possibili super cifre da incassare, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dire no alla proposta catalana.

Il patron azzurro, vista anche la probabile partenza di Victor Osimhen , lascerebbe andare via Khvicha Kvaratskhelia per non meno di 100 milioni. Quest’ultima, di fatto, è una cifra proibitiva per quasi tutte le squadre europee, tra cui anche il Barcellona. Ma i tifosi azzurri possono esultare anche per le dichiarazioni dell’agente dello stesso calciatore georgiano.

Mamuka Jugeli ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Sport Imedi’ del futuro del suo assistito: “Ci saranno aggiustamenti nel suo contratto. Cosa posso dire su De Laurentiis? Lui mantiene le promesse che fa, è sia un uomo di parola che brava persona. Kvara è un calciatore di altissimo livello e merita di più: nel prossimo futuro, però, lo avrà e anche la famiglia sarà soddisfatta”.