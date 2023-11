220 milioni, sarà derby per Kvaratskhelia e Osimhen

I gioielli del Napoli hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei top club europei. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul loro futuro

Reduce dalla strepitosa cavalcato scudetto, il Napoli è alle prese con un inizio di stagione travagliato e contrassegnato da numerose voci di calciomercato. Tra queste ultime ve ne sono un paio che vedono protagonisti i due giocatori simbolo della squadra campione d’Italia: Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia.

Che Osimhen sia destinato a salutare l’ombra del Vesuvio, ormai, lo hanno accettato (serenamente) un po’ tutti. A partire da Aurelio De Laurentiis, il quale con ogni probabilità si è già pentito di non averlo ceduto in estate. Per finire ai tifosi partenopei, sempre attenti alle dinamiche interne al club e dunque consapevoli della decisione di cambiare aria manifestata dell’ex Lille (ha sempre dichiarato che il suo sogno è giocare in Inghilterra).

Ma quella secondo cui, oltre al nigeriano, sia in procinto di partire anche Kvaratskhelia è una notizia fresca che ha colto di sorpresa l’intero ambiente azzurro.

Napoli, futuro in Premier per Osimhen e Kvara? Cifra monstre per la doppia cessione

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, infatti, l’attaccante nigeriano e il funambolo georgiano sarebbero entrambi finiti nel mirino della Premier League. Scherzo del destino, potrebbero addirittura trasferirsi nella stessa città, anche se sponda opposta. Ci riferiamo a Manchester, meta ambitissima per i top player del calcio internazionale.

Sempre secondo i rumors, Osimhen potrebbe presto vestire la maglia del Manchester United, club alla ricerca di un bomber che possa risollevare le proprie sorti dopo anni di delusioni. Kvaratskhelia, invece, sembrerebbe aver attirato l’attenzione di Pep Guardiola, che lo vorrebbe come nuovo punto fermo del suo City campione d’Europa in carica.

Venendo alle parte economica, si parla di 220 milioni di euro complessivi nelle casse azzurre (120 Osimhen, 100 Kvara). Una cifra monstre che farebbe vacillare chiunque.

Per non parlare di quelle proposte ai calciatori, ampiamente superiori ai dieci milioni di euro. Considerando che il georgiano percepisce attualmente poco più di un milione, non è difficile immaginare cosa possa accadere nel caso in cui tale voce dovesse trovare riscontri concreti.

Ovviamente, ogni discorso legato alle cessioni si riferisce alla prossima estate, quando il Napoli avrebbe tempo e modo di rimpiazzare i due pezzi da novanta con relativa tranquillità.

