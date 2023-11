Addio Osimhen, colpo di scena Napoli: il bomber dalla Premier

Il Napoli si prepara a dire addio ad Osimhen, il nigeriano può lasciare gli azzurri a fine stagione: l’erede arriva dalla Premier League

Victor Osimhen è pronto a tornare in campo, dopo l’assenza per infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per più di un mese. Il nigeriano vuole riprendere il suo ruolo di trascinatore con la maglia del Napoli, ma verosimilmente potrebbero essere questi gli ultimi mesi con gli azzurri, prima di decollare per altre destinazioni.

L’attaccante non ha vissuto mesi facili, anche per la querelle relativa al rinnovo del suo contratto. Un rinnovo per il quale De Laurentiis continua a professarsi ottimista, ma in tal senso non si intravedono segnali granché positivi. Dato che le proposte per un giocatore di tale livello, ormai giunto in pianta stabile tra gli attaccanti più forti del panorama internazionale e con un potenziale per certi versi ancora da scoprire, non mancano di certo, è quasi certo che, a meno di colpi di scena, in estate sarà addio.

La curiosità adesso corre su due fronti. Il primo, è capire quale sarà la destinazione dello stesso Osimhen. Le offerte dall’Arabia Saudita sono sempre sullo sfondo, ma il giocatore non pare intenzionato, essendo in rampa di lancio verso una grande carriera, a recarsi in un campionato minore e a uscire dal grande giro. Nei suoi pensieri c’è la Premier League, dove tra Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester United e altre ancora, dovrà soltanto scegliere l’offerta più intrigante.

Il secondo aspetto di particolare curiosità, è legato a chi in maglia Napoli potrebbe prendere il suo posto. Non facile pensare di rimpiazzare un attaccante del genere. Ma il suo sostituto potrebbe arrivare proprio dall’Inghilterra.

Calciomercato Napoli, in Inghilterra erede a sorpresa per Osimhen: ecco chi è

Parliamo di un nome che a propria volta è finito nel mirino di grandi club della Premier, ma attorno al quale il dibattito è stato piuttosto controverso: Ivan Toney.

Nella scorsa stagione, il 27enne, con la maglia del Brentford, aveva segnato la bellezza di 18 reti e si era conquistato la maglia della nazionale inglese. Poco dopo, però, lo stop con annessa lunga squalifica per calcioscommesse. Sanzione iniziale di undici mesi, poi ridotti a otto. Ora, si prepara a tornare in campo a breve. Il suo nome è ancora sul taccuino di molti, pur con qualche perplessità legata alla lunga inattività.

Con un contratto in scadenza con il Brentford nel 2025, può essere acquistato se non a prezzo di saldo, quasi. La sua valutazione si aggira sui 35 milioni di euro. Per De Laurentiis potrebbe valerne la pena per l’ennesimo azzardo.