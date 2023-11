Cristina Buccino, la minigonna è troppo corta: visione rovente

Forma smagliante per Cristina Buccino che ha deciso di portare la temperatura dei social alle stelle mettendo in mostra le sue gambe.

Idee sempre state chiare per l’influencer Cristina Buccino che dopo aver lasciato la sua città di origine, Castrovillari in Calabria, si è trasferita a Roma dove ha concluso il proprio percorso di studi laureandosi al liceo psicopedagogico. A quel punto ha deciso di dire basta con i libri e si è gettata nel mondo che ha sempre sognato: quello della moda.

Oggi è una delle modelle italiane più riconoscibili dentro e fuori dal web, solo su Instagram può vantare oltre 3 milioni di followers che ogni giorno sono pronti a rimanere estasiati dai suoi scatti roventi. L’ultimo, dove si è mostrata con addosso una minigonna ultra corta, ha fatto ancora una volta alzare le temperature dei social arrivate alle stelle.

Insomma, come ha dichiarato lei stessa in un’intervista di qualche tempo fa, la bellezza è il suo biglietto da visita. Proprio questa sua qualità, unità ad un carattere deciso e ad una disinvoltura non indifferente davanti alle telecamere, le hanno permesso di farsi strada all’interno del mondo del lavoro.

Cristina Buccino è una pantera: abiti neri e gonna cortissima

Quella della Buccino è una figura richiestissima, in tv ma anche in ambito della moda dove continua a togliersi le migliori soddisfazioni. Non per niente l’immagine di lei in gonna corta è stata scattata per il noto brand Shein, apprezzata azienda impegnata nel campo dell’abbigliamento che su Instagram ha la bellezza di 31 milioni di persone pronte a desiderare i suoi accessori. Questa volta è toccato alla Buccino indossarli e come al solito lo ha fatto con grandissima sensualità.

Oltre alla gonna da capogiro, la modella ha anche indossato un maglioncino che le tiene scoperto il ventre con tanto di stivali con il tacco e a chiudere un cappotto nero lungo. Tutto rigorosamente total black così da rendere l’influencer una vera pantera. A quanto pare la scelta di puntare tutto sulla sua immagine ha pagato e non poco la showgirl calabrese che in passato ha anche partecipato a diversi programmi.

Dopo aver esordito sulla Rai grazie a Pupo, la Buccino si è fatta strada nel mondo dello spettacolo partecipando anche a L’Eredità, come professoressa, e poi nel 2015 all’Isola dei Famosi. Modella che non si è fatta mancare nulla nemmeno da un punto di vista sentimentale, la liaison più famosa è forse quella con il calciatore Lucas Hernandez. Difensore del Bayern Monaco sposato protagonista di un battibecco social con sua moglie a causa di questo menage a trois.