Dal Napoli al Barcellona, è tutto vero: la trattativa spiazza

La voce delle ultime ore ha sorpreso l’ambiente partenopeo. Sembrava fatta, e invece l’inserimento degli spagnoli ha cambiato le carte in tavola

Manca ancora più di un mese all’apertura della sessione invernale di calciomercato, ma le squadre hanno già iniziato a fare le loro valutazioni e qualche notizia in merito comincia a trapelare. Una di queste vede protagoniste Napoli e Barcellona, col club blaugrana che ‘minaccia’ di fiondarsi in maniera decisa su un calciatore da tempo in orbita azzurra.

Il giocatore in questione è Giovanni Lo Celso, centrocampista attualmente in forza al Tottenham e campione del mondo in carica con l’Argentina. Il 27enne di Rosario è inseguito da oltre un anno dal Napoli, vicinissimo a puntare su di lui in estate, quando Piotr Zielinski sembrava destinato a lasciare l’ombra del Vesuvio per trasferirsi in Arabia Saudita.

Poi il polacco ha scelto di proseguire il suo percorso in azzurro chiudendo momentaneamente le porte all’operazione, ma la pista è rimasta assai calda. Tanto che, negli ultimi giorni, si è registrato un ritorno di fiamma, anche perché lo stesso Zielinski non ha ancora rinnovato. Anzi, il suo addio sembrerebbe ormai imminente.

Lo Celso-Napoli, l’inserimento del Barcellona cambia le carte in tavola: la situazione

Stando tuttavia a quanto riferiscono i colleghi spagnoli di Sport, il futuro di Lo Celso potrebbe non essere a nel capoluogo campano bensì alla corte del Barcellona. Il club catalano, infatti, a causa del grave infortunio rimediato da Gavi, sarà costretto ad intervenire sul mercato di riparazione e quello dell’ex Paris Saint Germain rappresenta un profilo molto stimato sia dal tecnico Xavi sia dal direttore sportivo Deco.

Nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più riguardo la vicenda. Certo è che se il Napoli si vedesse soffiare Lo Celso sarebbe uno smacco non di poco conto, considerando quanto tempo i dirigenti azzurri hanno impiegato nel trattare il talentuoso centrocampista argentino.

Intanto, De Laurentiis e il suo staff, in attesa di risolvere definitivamente la situazione legata a Zielinski, sono già corsi ai ripari individuando due possibili alternative. Entrambe militano nel campionato italiano e portano il nome di Andrea Colpani e Lazar Samardzic. Il primo è un obiettivo concreto anche dell’Inter, il secondo della Juventus.

