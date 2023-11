Guardiola ‘diabolico’: 40 milioni, Juve fregata

Il calciomercato invernale si avvicina, con il Manchester City pronto a mettere a segno un grande colpo: beffa sempre più vicina per Juventus e Inter

Mancano poco meno di due mesi all’apertura della sessione invernale di calciomercato, che permetterà alle società di rinforzare le rispettive rose con acquisti importanti.

Tra le società più attive troviamo il Manchester City, che è intenzionato a muoversi soprattutto per quanto riguarda il futuro. I citizens, però, si stanno muovendo anche per mettere a segno delle cessioni importanti: il primo indiziato a lasciare l’Inghilterra è Kalvin Phillips, centrocampista classe 1995 che sta trovando poco spazio agli ordini di Pep Guardiola.

Sul calciatore è da tempo forte la Juventus, tanto che la trattativa è ben avviata: la formula pare essere quella del prestito secco, per poi valutare un eventuale riscatto a giugno. Proprio per questo il club inglese è intenzionato ad intervenire, ed è pronto a mettere a segno un grande colpo per il futuro: beffa sempre più vicina per le due big nostrane, Juventus e Inter.

Kalvin Phillips verso la partenza, il Manchester City pronto al grande colpo: grande beffa per Juventus e Inter

La Juventus può seriamente chiudere in breve tempo l’acquisto di Kalvin Phillips dal Manchester City, che a quel punto andrà sul mercato per cercare di piazzare il grande colpo.

Con le squalifiche rimediate da Paul Pogba e Nicolò Fagioli per questione extra campo, Giuntoli e soci hanno individuato nel classe 1995 del City il profilo giusto. Il possibile approdo in bianconero dell’inglese, quindi, mette i citizens nella condizione di intervenire sul mercato, soprattutto in ottica futura. Il nome che la dirigenza inglese ha individuato è Khéphren Thuram del Nizza.

Pep Guardiola stravede per il centrocampista classe 2001, con la dirigenza pronta ad accontentarlo: il City è infatti pronto a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro, cifra che può trovare il totale gradimento del club francese. Per cercare di arrivare alla definitiva fumata bianca, inoltre, il club inglese è disposto a lasciare il calciatore al Nizza in prestito fino a giugno.

Si tratta di una grande beffa per Juventus e Inter, che da tempo seguono il calciatore con grande attenzione. Per il centrocampista francese, quindi, un approdo in Italia pare oramai un miraggio, con Guardiola pronto ad abbracciarlo la prossima estate.

