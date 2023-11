Juve, che mazzata: tradisce e se ne va al Napoli

E’ davvero pronto a tradire i colori bianconeri e volare a Napoli: una vera e propria batosta per la Juve

Il calciomercato di gennaio può riservare tante sorprese ai tifosi juventini, che si aspettano qualche colpo in entrata da parte di Giuntoli per continuare a competere per i primissimi posti della classifica e chissà, magari anche per lo scudetto. Il Football director è al lavoro già da tempo per individuare i profili giusti da regalare ad Allegri già nella prossima finestra invernale.

Tuttavia, oltre al mercato in entrata c’è anche quello in uscita: lo sanno bene i fan bianconeri, che temono sempre di veder partire uno dei pezzi pregiati della rosa o magari uno dei talenti che si sono messi in mostra in queste ultime stagioni. Stando alle ultime indiscrezioni sembra proprio che la tifoseria bianconera dovrà presto ingoiare un boccone molto amaro.

Lo scorso gennaio Radu Dragusin è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Genoa: i rossoblu hanno speso 5,5 milioni di euro (più 1,8 milioni di bonus) per assicurarsi il difensore rumeno dalla Juventus. Dragusin aveva già fatto vedere il suo potenziale nei suoi anni di Serie A con Sampdoria e Salernitana (in prestito dai bianconeri), ma è con il Genoa che il 21enne è definitivamente esploso diventando una delle colonne del Grifone.

La decisione è presa, ha scelto il Napoli: Juve tradita!

Una crescita talmente netta che ha fatto pensare a un possibile nuovo interessamento della Juve per la prossima stagione. Gli ultimi rumors rivelano però che la Juve rischia di subire una super beffa: Dragusin sarebbe infatti pronto a indossare la maglia dei rivali già a gennaio. Il giocatore è richiesto da diversi club di Serie A ma pare che la squadra più interessata sia il Napoli: i campani hanno bisogno di una pedina in più in difesa e la scelta sarebbe ricaduta proprio sull’ex juventino.

La destinazione partenopea è ovviamente gradita al giocatore, che avrebbe l’opportunità di giocare in Champions League e lottare per obiettivi molto più importanti. Tuttavia il Genoa non sembra disposto a lasciar partire Dragusin così facilmente: per finalizzare l’operazione già a gennaio il Grifone vuole non meno di 30 milioni di euro.

Una cifra che ovviamente spaventa il club di Aurelio De Laurentiis e anche Milan e Roma, principali concorrenti del Napoli nella corsa al giocatore. Il 21enne è richiesto anche in Premier League, dove invece i vari club interessati potrebbero accontentare le richieste economiche dei rossoblu.