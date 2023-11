La Serie A chiama Ansu Fati: 2 top club si sfidano per averlo

Ansu Fati non sta ancora dimostrando tutto il talento che aveva spinto il Barcellona a consegnargli la 10 di Messi. Le ultime di calciomercato sul suo futuro

Dopo periodo altalenanti contrassegnati da diversi problemi fisici, Ansu Fati ha deciso di lasciare la sua casa per cimentarsi in una nuova sfida: il Brighton e la Premier League.

In Inghilterra lo ha espressamente voluto Roberto De Zerbi, alla ricerca di un calciatore talentuoso nella zona offensiva. Lo stesso Ansu Fati ha dichiarato come la telefonata con il tecnico italiano lo abbia convinto a lasciare il Camp Nou e trasferirsi al Brighton.

Le sue prestazioni con i Seagulls, inoltre, lo stanno facendo tornare sui radar dei club europei, con alcune società di Serie A pronte a prelevarlo e portarlo in Italia.

Era stato indicato come uno dei ragazzi di maggior talento nella sua generazione. Dopo il precoce esordio e l’investitura di Lionel Messi, però, era un po’ sparito dai radar, complice una condizione fisica non sempre ottimale.

Successivamente ai periodi bui in blaugrana, nel corso dell’ultima estate l’attaccante spagnolo ha deciso di lasciare la società che l’ha cresciuto per misurarsi in una nuova sfida. Il Brighton di De Zerbi ha deciso di puntare su di lui e dopo 12 presenze tra Premier e Europa League l’iberico ha messo a referto 4 gol e 1 assist.

I suoi numeri, ma soprattutto le prestazioni, potrebbero spingere alcuni top club in giro per l’Europa a provare ad acquistarlo e tra questi ci sarebbero anche due società del nostro massimo campionato.

Ansu Fati in Serie A: è corsa a due

Si tratta di Milan e Napoli, squadre di vertice in Italia che in questa fase della stagione stanno procedendo a corrente alternata. I rossoneri in caso di offerta all’altezza potrebbero sacrificare Rafa Leao nel prossimo mercato estivo e Ansu Fati rappresenta una scelta gradita a tecnico e dirigenza.

I partenopei hanno appena cambiato tecnico con il ritorno di Walter Mazzarri, ma tra il mercato invernale e la prossima sessione estiva si prevede un forte rinnovamento nel pacchetto offensivo azzurro. Strapparlo al Barcellona non sarà affatto semplice visto che i culés lo hanno ceduto al Brighton in prestito secco senza nessuna opzione d’acquisto. E, ad oggi, da parte loro non vi è alcuna intenzione di venderlo a titolo definitivo. Staremo a vedere.

