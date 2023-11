Piace molto a Giuntoli e non rinnova: sgarbo della Juve ai rivali

La rivelazione dell’agente non lascia dubbi. La Juve lavora ad un colpo sensazionale di mercato, se ne parlerà meglio in estate.

Il campionato è ripartito dopo la sosta per le Nazionali, i top club avranno ora un tour de force e diversi match decisivi per chiarire gli obiettivi di questa stagione. La Juve è partita molto bene, il club bianconero ha sempre parlato solo di Champions League, mantenendo aspettative basse ma in realtà i risultati fanno auspicare anche qualcosa in più. Allegri non ha mai parlato di scudetto, ma in cuor suo (e soprattutto lo sperano i tifosi) è consapevole che la Juventus deve sempre ambire al massimo, soprattutto in un’annata senza coppe.

Intanto la società lavora sul mercato. La priorità resta un centrocampista, gli stop forzati (per motivi extracalcistici) di Fagioli e Pogba hanno complicato e non poco i piani del club e ora Giuntoli dovrà necessariamente tornare sul mercato. Nel mirino Samardzic, Hojbjerg e Khephren Thuram, la società bianconera vuole portare almeno uno già a gennaio ma intanto già pensa al futuro.

Giuntoli sonda il mercato a caccia delle occasioni più intriganti di mercato, i calciatori in scadenza o anche quelli con un contratto abbastanza breve e che potrebbero quindi arrivare con lo sconto. Nelle ultime ore le parole dell’agente hanno allarmato i tifosi e la Juve potrebbe pescare all’interno di una big del campionato italiano.

Zaccagni alla Juve, parla l’agente

In queste ore è tornato protagonista grazie alla presentazione del suo libro (presenti tanti calciatori all’evento) ma Mario Giuffredi è uno dei procuratori più in voga del campionato italiano. L’agente ha parlato ai microfoni di TvPlay ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni, soprattutto sul futuro di Mattia Zaccagni, uno dei suoi principali assistiti. A riguardo Giuffredi ha dichiarato: “Non è un segreto che Giuntoli abbia fatto di tutto per portarlo a Napoli, ad un certo punto era fatta tra Verona e Napoli. In generale dire che piace a Giuntoli è come scoprire l’acqua calda“. Le parole dell’agente hanno senza dubbio allarmato i tifosi biancocelesti della Lazio.

E il noto agente ha avvisato Lotito riguardo la situazione contrattuale del suo assistito: “Attualmente è concentrato solo sulla Lazio, preferirei evitare di parlare di voci di mercato. A lui piacerebbe restare a Roma, ma questi accordi si fanno in due. Staremo a vedere”. Insomma dichiarazioni al vetriolo e una situazione relativa alla stella biancoceleste e della Nazionale che preoccupa e non poco i tifosi.