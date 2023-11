Selfie da capogiro, Jolanda De Rienzo è divina

Jolanda De Rienzo continua a stupire tutto il mondo dei social network: gli scatti che pubblica con grande frequenza mettono in evidenza delle forme da togliere il respiro

Jolanda De Rienzo è una delle giornaliste più apprezzate in Italia. Il merito di questo successo, oltre alla competenza che ha dimostrato di avere nel corso degli anni, va anche ad una bellezza con pochi eguali.

La sua carriera nel mondo della televisione inizia grazie al programma di salute e benessere ‘Restate con noi’. Nel 2014 per Jolanda arriva la prima trasmissione legata al mondo del calcio, dove con Walter De Maggio conduce ‘Goal di notte’.

La definitiva notorietà arriva qualche anno più tardi, quando Michele Criscitiello la nota e la porta a Sportitalia nel programma ‘Aspettando Calciomercato’, per poi affidarle anche alcune dirette della Champions League.

Grazie all’emittente ha la possibilità di seguire da vicino il ritiro del Napoli, squadra per cui tifa da sempre. Sentimentalmente è legata al musicista Angelo Barletta: il 19 giugno del 2021 Jolanda da alla luce il primogenito Gabriel. Oggi nonostante i vari impegni è molto attiva sui social, dove condivide scatti sia di vita professionale che privata. Il suo profilo Instagram è arrivato a toccare i 356.000 follower.

Jolanda De Rienzo toglie il fiato, il selfie è rovente: forme esagerate

Questo dimostra quanto nel corso degli anni Jolanda sia entrata nel cuore del pubblico, che continua a seguirla con grande interesse anche al di fuori delle telecamere. Il merito, ovviamente, va anche ad una bellezza con pochi eguali, che l’obiettivo della fotocamera risalta alla perfezione in ogni singolo scatto pubblicato. Uno degli ultimi, come prevedibile, non ha fatto eccezione.

Nella foto in questione possiamo ammirarla mentre si appresta ad andare in onda, con indosso dei jeans ed una camicia a bottoni. A catturare l’occhio del pubblico è proprio la camicia che, aperta, mette in evidenza un lato A che definire prosperoso è riduttivo. Il contenuto ha fatto il boom di like, con i fan che non hanno esitato a farle sentire tutto l’apprezzamento possibile nei commenti.

Questo a testimonianza di quanto i fan apprezzano questo genere di contenuti, con Jolanda che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il suggerimento è quello di continuare a monitorare il suo profilo, perché siamo certi che continuerà a stupire con contenuti sempre più roventi.