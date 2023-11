Serie A: l’infortunio preoccupa, tempi più lunghi del previsto

La Serie A è pronta a ripartire, ma in un club c’è preoccupazione per le condizioni di un calciatore. L’infortunio sembra essere più grave e i tempi di recupero si allungano.

La sosta è stata ormai messa alle spalle e la Serie A è pronta a ripartire per una volata che porterà fino al termine della stagione senza stop. Un passaggio assolutamente decisivo se si vuole pensare a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, per un tecnico non arrivano buone notizie dall’infermeria. L’infortunio sembra essere più grave del previsto e a questo punto anche i tempi di recuperano si allungano.

Serie A: brutte notizie per il tecnico, si complica il recupero

In questo momento l’obiettivo di ogni club è sicuramente quello di avere a disposizione tutta la rosa per poter sognare in grande e provare ad avvicinare i traguardi prefissati ad inizio stagione. Non sempre succede e molto dipende anche dai continui problemi fisici che si registrano durante l’annata. E per un club non arrivano sicuramente buone notizie dall’infermeria anche se la speranza è sicuramente quella di un cambio di passo in queste ultime ore, ma il tutto sembra essere molto difficile.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Roma deve fare ancora i conti con l’infortunio di Renato Sanches. Il centrocampista ha avuto un nuovo problema muscolare e per questo motivo non è certa la sua presenza contro l’Udinese. A Trigoria c’è ottimismo, ma i precedenti potrebbero portare il tecnico ad avere cautela e non forzare i tempi.

Non sicuramente una buona notizia per Mourinho, che si trova davanti ad un vero e proprio tour de force. La decisione sarà presa solamente a ridosso della sfida e non possiamo escludere in questo senso delle decisioni positive. Ma l’obiettivo resta sempre quello di non rischiare nulla per non allungare ancora di più la situazione.

Infortunio Renato Sanches: Roma preoccupata

La Roma è sicuramente preoccupata per le condizioni di Renato Sanches e vedremo se ci sarà o no il rientro dall’infortunio nell’immediato. Di certo il periodo è ricco di impegni e, quindi, le notizie si sperano possano essere positive. Ma la strada è lunga e a questo punto non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.