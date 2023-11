Addio Osimhen: ha già scelto il nuovo club

Il centravanti del Napoli ora è davvero ad un passo dalla partenza. Questa volta però non sono i soldi arabi ad attenderlo

Il presidente De Laurentiis dovrà arrendersi al fatto di perdere il giocatore più rappresentativo della sua rosa. Nemmeno l’arrivo di Walter Mazzarri, che ha già parlato con il ragazzo, potrà farlo tornare sui suoi passi.

Ormai il futuro di Victor Osimhen è piuttosto chiaro. L’addio al Napoli è solo questione di tempo e forse con il senno di poi ha anche sbagliato il presidente De Laurentiis a non accettare i moltissimi soldi messi sul piatto dalla Saudi Pro League.

Sì, perché il famoso rinnovo di contratto non è mai arrivato e il calciatore nigeriano andrà in scadenza a giugno 2025. Adesso riuscire a reperire 160-180 milioni, come voluto dal numero uno azzurro è davvero complicato.

Con Garcia il feeling non è mai nato e ora vedremo se Mazzarri riuscirà perlomeno a tranquillizzarlo e a rimetterlo in condizione di fare la differenza. Storicamente il tecnico toscano ha avuto sempre un grande rapporto con i suoi centravanti e a Napoli lo sanno bene con Edinson Cavani.

Dalla verve del bomber nigeriano passa gran parte della possibilità dei partenopei di centrare i primi quattro posti della classifica. Tornare in Champions League è un obbligo per i campioni d’Italia in carica, poi si potrà pensare al mercato e ad un nuovo progetto tecnico.

Osimhen, futuro già scritto in Premier League: la sua destinazione preferita è il Chelsea

Per Osimhen, come riportato dalla stampa inglese, c’è l’imbarazzo della scelta in questo momento. Sul centravanti africano si sono mosse sia l’Arsenal che il Tottenham, ma in vantaggio sembra esserci la terza big di Londra. Il Chelsea pare aver convinto Victor dopo una corte lunga e serrata e vorrebbe portarlo a Stamford Bridge il prima possibile.

Un suo addio alla Serie A già a gennaio sembra complicato, specie per il volere di De Laurentiis, ma in queste settimane potrebbero essere gettate la basi per un accordo da sottoscrivere poi a giugno. A svelare le sue preferenze tra l’altro è stato proprio Osimhen, intervenendo al podcast di un suo illustre connazionale, Obi Mikel. Lì ha ribadito di seguire la Premier sin da bambino e di aver posseduto durante l’infanzia le maglie di Chelsea e United.

Secondo quanto riferito dal giornalista dell’Evening Standard Nizaar Kinsella, Osimhen ha già deciso dove vuole andare. Il suo futuro è al Chelsea.

