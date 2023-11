Chiara Nasti, indiscrezione sulla nuova gravidanza: fan senza parole

Esce allo scoperto Chiara Nasti, e lo fa nel corso di un filo diretto con i suoi follower. Lei ha risposto a tutte le domande, ad una in particolare

Chiara Nasti è una mamma sprint. La compagna del centrocampista offensivo della Lazio, Mattia Zaccagni, ha dato al suo compagno il figlio Thiago nel corso del 2022. Con la coppia che ha convolato a giuste nozze il 20 giugno 2023, con una sontuosa cerimonia celebrata alla basilica di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio.

La bella Chiara Nasti è anche molto attiva sui social, e nonostante ci sia da tenere a bada qualche hater saltuario, intrattiene un bel rapporto con i suoi follower. Ed infatti la 25enne influencer di Napoli, diventata famosa in qualità di tronista nella altrettanto celebre trasmissione “Uomini e Donne”, si è prestata volentieri ad una sessione di domande e risposte con i suoi fan.

Sono tante le curiosità che Chiara Nasti ha svelato sul suo conto. Ad esempio ora tutti sanno che lei vorrebbe trasformare in realtà un proposito che è tanto caro a molte altre donne in tutto il mondo. La bella signora Zaccagni non sorprende in questo ma delizia tutti.

Chiara Nasti, il suo più grande desiderio

C’è chi le ha chiesto se le piacerebbe avere altri figli. La risposta è assolutamente affermativa. Quanta più diventa larga la famiglia tanto più la vita diventa bella. E poi è bello che ci siano più fratelli e sorelle rispetto all’avere un figlio unico.

Ed ancora, alla Nasti qualcun altro chiede se vorrebbe avere una figlia femmina stavolta. Ed anche in questa circostanza la risposta è stata uno squillante si. Ma come spesso avviene, quando ci si augura qualcosa va spesso a finire che succede l’esatto contrario.

Un po’ come quando c’è da assistere ad un calcio di rigore della propria squadra. Ci si augura che chi di dovere spedisca il pallone alle spalle del portiere. E questa è anche la filosofia di Chiara: si sa che lei vorrebbe una femminuccia, che così le potrà fare compagnia una volta che sarà diventata ragazzina. “Ma di sicuro verranno fuori tutti maschi, volete scommettere?”.