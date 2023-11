Colpo di scena Napoli: la doppia firma è vicina

Doppia firma in arrivo in casa Napoli: colpo di scena, la società ha deciso di risolvere due situazioni spinose

Il Napoli volta pagina. Chiusa la parentesi Garcia, De Laurentiis ha deciso di prendere in mano nuovamente le redini della situazione. Se in panchina ha scelto di affidarsi a una vecchia conoscenza come Mazzarri, in questi giorni sta lavorando per risolvere alcune spinose questioni relative alla rosa, e in particolare ad alcuni rinnovi di contratto a lungo attesi, e che potrebbero essere firmati in questi giorni.

Se negli ultimi giorni si è parlato moltissimo di un nuovo accordo in arrivo per Khvicha Kvaratskhelia, che da tempo aspetta un meritatissimo adeguamento di contratto, al momento le priorità del club sembrerebbero altre. E non sarebbero nemmeno Zielinski e Osimhen, altri due calciatori importanti pure da molti mesi attendono di poter comprendere quale potrà essere il loro futuro.

Prima di risolvere i nodi più spinosi, evidentemente, De Laurentiis ha scelto di sciogliere quelli meno intricati. A sorpresa sta quindi per arrivare il rinnovo, anche con adeguamento, per due giocatori importanti ma che fin qui sono stati tra i meno impiegati di tutta la rosa azzurra.

Il presente è importante, ma per un personaggio lungimirante come De Laurentiis il futuro ha spesso un’importanza anche maggiore. Per questo motivo il presidente azzurro avrebbe scelto di rinnovare il contratto di due giocatori che potrebbero diventare due pedine fondamentali per il Napoli di domani.

Il primo è Gianluca Gaetano. Il centrocampista napoletano, talento cristallino finora poco impiegato dagli allenatori che si sono succeduti sulla panchina azzurra, ha bisogno di giocare con maggior continuità.

Il Napoli però crede in lui e non vuole perderlo. Il piano dovrebbe quindi prevedere un rinnovo di contratto con cessione in prestito già nel mercato di gennaio, probabilmente in una squadra di Serie A dalle ambizioni minori, come il Frosinone o il Lecce.

Gaetano più Zanoli, doppio rinnovo in casa Napoli: i dettagli

Diversa invece la situazione per un altro giovane su cui il club ha dimostrato di credere moltissimo, al punto da bloccarne la cessione in estate nonostante le pressioni da parte del calciatore e del suo entourage. Alessandro Zanoli ha convinto tutti durante i sei mesi in prestito alla Sampdoria, e il Napoli è sicuro che possa rivelarsi già in questa stagione una pedina importantissima.

Per questo motivo De Laurentiis sarebbe pronto a rinnovargli il contratto, con un corposo adeguamento. Nel suo caso, non è però prevista per ora alcuna cessione.

Salvo sorprese, il giovane terzino destro rimarrà in azzurro fino alla fine della stagione, con la speranza di poter godere di un minutaggio maggiore rispetto a quello riservatogli fin qui dall’ormai ex tecnico Garcia.