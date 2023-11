De Laurentiis diabolico, doppia beffa alla Juve

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si prepara a una mossa di mercato che farà molto male alla Juventus: la beffa sarebbe clamorosa

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino, e i grandi club con ambizioni importanti si preparano a dare battaglia anche sul mercato. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta vivendo un autunno molto complicato: la squadra dominatrice nello scorso campionato è diventata irriconoscibile, facendo molta fatica.

Esonerato l’allenatore Rudi Garcia, è arrivato il “traghettatore” Walter Mazzarri per provare a riportare gli azzurri a lottare per il tricolore. E naturalmente servirà un’attenta strategia di mercato per rinforzare la squadra, anche se bisogna tenere ben presente che per De Laurentiis è importante anche evitare che le rivali si rinforzino.

Una di queste è sicuramente la Juventus che, partita in sordina, ha il vantaggio di non avere le coppe e sta dimostrando di avere grande continuità. Non a caso è seconda in classifica dietro l’Inter.

Proprio per quanto riguarda il calciomercato c’è un elemento chiave del Napoli che può diventare oggetto di contesa tra questi grandi club. Si tratta del polacco Piotr Zielinski, tra i migliori per rendimento della squadra di Garcia, ma che è in scadenza a fine anno e per ora non risultano trattative per il rinnovo.

Vero che il calciatore ha detto di stare bene a Napoli e aperto il prolungamento, ma la mossa la deve fare De Laurentiis.

Il problema è che il polacco, ormai prossimo ai 30 anni, guadagna tanto: quasi 4 milioni di euro a stagione. Cifra troppo alta per preparare un rinnovo alle cifre che il calciatore si aspetta. Quindi il centrocampista può partire a zero la prossima estate, con la Juventus che avrebbe già messo gli occhi su di lui. Ma De Laurentiis risponderebbe subito a questo “sgarbo”.

Doppia mossa clamorosa per beffare la Juventus: De Laurentiis ha un piano

Premesso che ai tifosi del Napoli non farebbe piacere vedere Zielinski alla Juventus, il patron ha in mente un piano intrigante: l’idea sarebbe di cedere il polacco subito, a gennaio, e quindi ricavarci qualche milione e impedendogli di partire a zero.

A questo punto, la Juventus sarebbe ‘costretta’ a trattare con il Napoli. Ma non finisce qui, perché la partenza di Zielinski sarebbe ipotizzabile solo se arrivasse immediatamente un sostituto: in questo caso il nome è quello di Lazar Samardzic dell’Udinese, vecchio pallino del Napoli. Come noto, il centrocampista serbo piace anche alla Juve. Qualora lo scenario si realizzasse nella sua interezza, ecco che De Laurentiis infliggerebbe ai bianconeri una vera e proprio doppia beffa.