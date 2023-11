Calciomercato: colpo Ferguson in Serie A, assist dal Valencia

La big di Serie A sta lavorando al grande colpo dal Bologna. Occhi puntati sul talento di Lewis Ferguson, che adesso può arrivare per davvero grazie ad un assist che arriva dalla Spagna, precisamente da Valencia. L’operazione, se dovesse avere la giusta accelerata, può concludersi già nella sessione di gennaio.

In Serie A brilla da diverso tempo, ormai, la stella di Lewis Ferguson. Il talento che si è messo in mostra con la maglia del Bologna era arrivato nel nostro campionato come una sorta di oggetto non identificato. Prelevato dall’Aberdeen dove, nonostante fosse molto giovane, era già una bandiera, ha faticato ad inserirsi nel nostro calcio. Il punto di svolta è stato rappresentato dall’arrivo in panchina di Thiago Motta, che si è fidato ciecamente di lui e gli ha ritagliato uno spazio sempre più importante. Ora è pronto per il grande salto e l’assist stavolta arriva dal Valencia.

Serie A, colpo della big: arriva il talento del Bologna

Lewis Ferguson, come è noto, è un profilo che da tempo è in grado di mettere d’accordo Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Sia la Juventus che la Lazio, infatti, da tempo si stanno muovendo sulle sue tracce. Ma ora arriva una svolta.

Stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, il Valencia è seriamente interessato a Kamada e vuole provare l’assalto già nel mercato di gennaio. Nel caso in cui gli spagnoli e la Lazio dovessero raggiungere l’intesa, allora i biancocelesti avrebbero la liquidità per affondare il colpo per lo scozzese.

Lazio su Ferguson, assist dal Valencia

Ha la straordinaria capacità di unire i muscoli ad una qualità sopraffina ed è per questo che piace e tanto a Maurizio Sarri per il suo centrocampo. Nel caso in cui il Valencia dovesse seriamente affondare il colpo per Kamada, allora per davvero la Lazio potrebbe avere la liquidità necessario a convincere i felsinei a cedere la propria stella. Al momento, però, l’ex Eintracht ha un contratto annuale e di conseguenza il suo valore di mercato è molto basso. Con un rinnovo, però, Lotito potrebbe incassare una cifra importante da reinvestire poi per un giocatore più funzionale all’idea di Sarri.