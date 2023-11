Ha scelto l’Italia: 20 milioni e addio Real

La Serie A potrebbe abbracciare presto un campione di livello internazionale. A quanto sembra con 20 milioni di euro può sbarcare da noi

Quello che fino a qualche anno fa sembrava impossibile, adesso può diventare realtà. Ci sono almeno un paio di club italiani che fanno sul serio per averlo, ma c’è da vincere la concorrenza della Saudi Pro League.

La Serie A rappresenta ancora un campionato di discreta appeal per i campioni di una certa età. Chiaramente non siamo più nelle condizioni di qualche anno fa, quando i migliori giocavano da noi, nel pieno delle loro carriere. Adesso la Premier League la fa da padrone e anche la Liga fatica a tenere il passo. In Italia non ci sono tanti soldi da investire, a cominciare dalle tre grandi del Nord. Basta vedere il tipo di mercato condotto dalla Juventus per capire di cosa stiamo parlando.

Giuntoli è stato chiamato a Torino per portare una mentalità diversa, incentrata sul lavoro con i giovani e sul potenziamento delle strutture interne.

Proprio la Juve, però, così come il Napoli, la Roma e il Milan, potrebbero essere interessate ad un big che gioca in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal The Sun, Raphael Varane è in procinto di lasciare il Manchester United. Il calciatore francese ha perso il posto da titolare con il passare delle settimane, venendo superato nelle gerarchie da Evans e Maguire.

Serie A, Raphael Varane può essere il colpo dell’estate: tutti i dettagli

La stampa inglese ha parlato di una partenza di Varane non a gennaio, visto che ten Hag vorrebbe mantenere la rosa invariata in questo difficile momento. A giugno però se ne può parlare. Il francese, classe ’93, ha ancora 30 anni e sente di poter dimostrare molto nel calcio europeo. Proprio per questo starebbe declinando le offerte della Saudi Pro League, preferendo proprio l’Italia.

Nello specifico chi potrebbe farci un pensierino per necessità e conoscenze è la Roma di Mourinho. Fu proprio il portoghese a lanciarlo giovanissimo nel Real Madrid. Gli spagnoli hanno provato a sondare il terreno per un clamoroso ritorno ma al momento non sembra questa la priorità del calciatore.

Con 20 milioni di euro lo United può liberarsi del suo difensore. Una cifra senza dubbio non irrisoria ma per un leader che potrebbe tornare molto utile quasi a tutti in Serie A, comprese Milan e Juve.

