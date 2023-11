Il Napoli trema di nuovo: irruzione su Kvaratskhelia

Un top club che milita in Premier League starebbe valutando l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli in vista della prossima estate

Il Napoli finora ha deluso ampiamente le aspettative dei propri tifosi. Risultati altalenanti più una posizione in classifica tutt’altro che soddisfacente, considerando le premesse. L’obiettivo dei campioni d’Italia era quantomeno provare fino alla fine a bissare lo Scudetto, ma ad oggi il principale trofeo nazionale sembra già quasi un miraggio.

Il che la dice lunga. Il matrimonio con mister Rudi Garcia non ha funzionato e dopo il ko subito per mano dell’Empoli al ‘Maradona’ l’esonero è divenuto soltanto una questione di ore. A Walter Mazzarri ora spetta il compito di risollevare le sorti di una squadra decisamente più spenta rispetto alla passata stagione. Ma non bisogna mollare, perché in caso contrario gli azzurri rischierebbero di compromettere perfino la qualificazione alla Champions 2024/25.

Si tratterebbe di un fallimento di proporzioni gigantesche, da evitare assolutamente. Mazzarri, comunque, avrà a disposizione delle armi potenti, in grado potenzialmente di abbattere qualunque avversario in Serie A. Il riferimento, in tal senso, è a pedine del calibro di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, ossia due dei protagonisti assoluti in campo per quanto concerne la meravigliosa ed indimenticabile cavalcata Scudetto.

Entrambi, però, non stanno attraversando un periodo molto positivo e la loro permanenza in quel di Castel Volturno appare tutt’altro che scontata. D’altronde, sia Osimhen che Kvaratskhelia inevitabilmente attirano l’attenzione delle grandi big europee, che potrebbero convincersi a tentare l’assalto nei mesi a venire.

Il club targato Aurelio De Laurentiis rappresenta una bottega d’oro, con dei pezzi pregiatissimo al suo interno. Le superpotenze economiche non si tirano indietro di fronte a delle richieste esorbitanti. In più, come sempre, fa la differenza la volontà dei calciatori, affascinati da certe realtà ben più prestigiose.

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia in Premier: la big fa sul serio

Ecco che Kvaratskhelia, al pari di Osimhen, potrebbe spingere in futuro al fine di trasferirsi altrove, magari in una squadra pronta sulla carta per mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie. Le qualità fuori dal comune del gioiello georgiano non si discutono e fanno gola un po’ a chiunque.

E se il destino portasse l’ex Dinamo Batumi in Premier? Stando a quanto riferisce l’insider Ekrem Konur sul proprio profilo X, il Chelsea sarebbe concretamente interessato al classe 2001, il quale raggiungerà la soglia dei 23 anni di età il prossimo 12 febbraio. Ma Kvaratskhelia stuzzica pure la fantasia di altri colossi come Manchester City, Barcellona, Real Madrid e Newcastle.

Il Napoli, inoltre, non si siederebbe nemmeno al tavolo per un’offerta inferiore a 100 milioni di euro, dato che la scadenza del contratto di Kvaratskhelia è prevista per il 30 giugno del 2027. Aggiungiamo che al Chelsea servirebbe di più un centravanti ora come ora, ma la pista in argomento andrà sicuramente monitorata.