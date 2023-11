Insigne torna in Serie A, ma niente Lazio: colpo di scena inaspettato

Lorenzo Insigne starebbe pensando al ritorno in Italia e dopo i biancocelesti spunta un’altra pretendente, fortissima rivale del Napoli

Lorenzo Insigne sarebbe stufo della sua esperienza in America. La MLS statunitense alla quale sono affiliati i principali club del Canada, tra i quali i suoi Toronto FC, rappresenta una vetrina estremamente secondaria e che ha finito con il precludere all’ex capitano del Napoli le porte della Nazionale.

A 32 anni e con una forma fisica comunque buona, Insigne sente di potere dare ed ottenere ancora tanto nel calcio, e ad un livello più alto. Per questo si sta parlando sempre di più della possibilità di potere rivedere il calciatore di nuovo in Serie A.

Ma il ritorno in Italia di Insigne non coinvolgerà il Napoli, e questa è la cosa più certa. Si era parlato della Lazio, dal momento che il numero 24 di Frattamaggiore ha conservato un eccellente rapporto con Maurizio Sarri. Però nelle ultime ore si sta facendo largo anche un’altra ipotesi. Un altro club italiano che ambisce ad espandere le proprie ambizioni si starebbe interessando all’attaccante campano.

Dopo avere cambiato agente, l’ex esterno offensivo del Napoli starebbe facendo alcune valutazioni. In Canada lui e la sua famiglia stanno facendo una esperienza di vita sicuramente entusiasmante e che non è possibile provare per tanti altri.

Ma i risultati sportivi con il Toronto FC non sono stati buoni: la sua squadra è rimasta tagliata dalla vittoria di eventuali trofei e nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno 2026 starebbe pensando di cambiare aria. E di fare ritorno in Italia.

C’è però un grosso ostacolo per tutti i club eventualmente interessati a mettere sotto contratto Insigne. Ovvero il suo ingaggio, pesantissimo per qualsiasi squadra della Serie A. Infatti Insigne percepisce ben 7,5 milioni di dollari dopo che nella prima stagione il suo ingaggio era stato addirittura di 14 mln.

Insigne, non c’è solo la Lazio

Da comune accordo poi gli emolumenti sono stati ridotti della metà, ma 7,5 milioni di dollari – al cambio 6,88 milioni di euro – restano comunque una cifra molto alta per un calciatore di 32 anni. La Fiorentina però sarebbe propensa quanto meno a raccogliere delle informazioni.

Nonostante una scadenza nel lungo periodo, l’ex Napoli potrebbe liberarsi a parametro zero dal suo attuale club sfruttando una clausola. A quel punto allora si che potrebbe diventare un affare conveniente per il sodalizio viola. I cui tifosi sono forti rivali di quelli azzurri sin dagli anni Settanta.

E non è escluso che il suo nuovo agente riesca ad accettare un ingaggio più basso, a fronte di una durata contrattuale della durata quanto meno triennale.