Jolanda De Rienzo e il riflesso piccante: fan in delirio

Jolanda De Rienzo, soliti riflessi allo specchio da urlo: la grande passione per i selfie della giornalista fa battere il cuore dei fan

Una bellezza, una eleganza e una sensualità che non passano decisamente mai inosservate, quelle di Jolanda De Rienzo, e che come sempre scatenano il finimondo sui social. La giornalista partenopea, nel suo settore, si conferma una delle presenze al femminile più gradite da parte del pubblico.

Da tempo, oltre a essere assai famosa su scala locale, nella sua Napoli e dintorni, Jolanda è salita alla ribalta nazionale, e non soltanto per la sua avvenenza ovviamente. Parliamo di una giornalista appassionata e competente nel suo lavoro, che man mano ha saputo guadagnare sempre maggiore visibilità in tv e sul web entrando nelle case di tutti.

Gli ultimissimi anni in particolare sono stati pieni di soddisfazioni per la sua vita professionale (ha aperto un suo sito web, un canale Youtube, ha fatto parlare di sé con dirette a tema su Instagram ed è alla conduzione di un importante programma sportivo a carattere nazionale) e privata (due anni e mezzo fa è nato suo figlio Gabriel).

La sua notorietà in aumento è testimoniata anche dal numero dei fan sui social, con oltre 350 mila followers su Instagram. Fan che non si perdono davvero nessuno dei suoi nuovi post, tra foto e stories, in cui Jolanda ci porta all’interno del suo lavoro e sfodera anche un fascino sublime, immediatamente riconoscibile e al quale non si può resistere.

Jolanda De Rienzo, il nuovo look è una vera bomba: guardate come sta, Instagram in tilt

I suoi selfie allo specchio, telefonino tra le mani, sono ormai un cult, con una posa inconfondibile e diventata iconica. Questa volta, ci mostrano un cambio di look che lascia senza fiato.

Ecco il risultato della seduta dal parrucchiere, il nuovo taglio di capelli maggiormente mosso e con una sfumatura dal color marrone freddo, come ci spiega lei stessa nella didascalia, la rende davvero affascinante e seducente.

Ovviamente, i fan arrivano a depositare sul suo profilo like a manetta e commentano in maniera positiva ed entusiasta, riempiendola di complimenti: “Che leonessa”, “L’essere bellissima è soltanto una delle tue tante doti”, “Che splendida donna”, “Bellezza infinita”, “Che fascino, ragazzi”. Può cambiare il look, con Jolanda, ma non il risultato finale.